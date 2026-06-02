Tesla domina el mercado de autos eléctricos: está entre los cinco modelos que concentran el 20% de las ventas

El Tesla Model Y volvió a posicionarse como el auto eléctrico más vendido del mundo, luego de haber caído contra empresas chinas el mes pasado.

El mercado de los autos eléctricos sigue creciendo en todo el mundo, pero las ventas siguen concentrándose únicamente en unos pocos modelos. Según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA), durante 2025 se comercializaron alrededor de 630 vehículos eléctricos de batería (BEV) diferentes en todo el mundo. Sin embargo, solamente cinco modelos representaron aproximadamente el 20% de todas las ventas globales.

Tesla volvió a consolidarse como la marca de referencia dentro del sector, gracias a la cantidad de ventas que tuvo el Model Y, que se mantuvo como el auto eléctrico más vendido del planeta. Aunque la oferta de vehículos eléctricos es cada vez más amplia y aparecen nuevos competidores, especialmente desde China , todo el tiempo, la compañía fundada por Elon Musk sigue teniendo un lugar clave dentro de la industria.

El Tesla Model Y fue el gran protagonista del mercado eléctrico durante el año 2025. Según el informe, este SUV concentró cerca del 8% de todas las ventas mundiales de vehículos eléctricos, una cifra que lo ubicó cómodamente en el primer lugar del ranking.

Detrás del Model Y apareció otro vehículo de la marca estadounidense: el Tesla Model 3 , que tuvo una participación del 3,6%. De esta manera, Tesla logró que dos de sus modelos estuvieran el grupo de los cinco eléctricos más vendidos del mundo.

Entre los factores que explican el liderazgo del Tesla Model Y se encuentran sus prestaciones, autonomía y tecnología. Algunas de sus principales características son:

autonomía de hasta 530 kilómetros según la versión

batería con capacidad útil de entre 79 y 82 kWh

carga rápida de hasta 250 kW en estaciones compatibles

aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,5 segundos en la versión Performance

capacidad de remolque de hasta 1.588 kilos

espacio de carga de hasta 76 pies cúbicos con los asientos traseros rebatidos

disponibilidad de versiones con tracción trasera o integral

acceso a la red de Supercargadores de Tesla para viajes de larga distancia

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BYD y las marcas chinas desafían el liderazgo de Tesla

Aunque Tesla sigue siendo el líder, las empresas chinas avanzan con fuerza y cada vez ganan más participación en el mercado. Entre los cinco modelos más vendidos de 2025 aparecen tres vehículos fabricados por compañías chinas:

Geely Geome Xingyuan, con el 3,5% de las ventas globales

de las ventas globales Wuling HongGuang Mini, con el 3,1%

BYD Seagull, con el 3%

Esto muestra el enorme peso que tiene el país asiático dentro de esta industria. Actualmente, los fabricantes chinos representan más de la mitad de los modelos eléctricos disponibles y concentran más del 50% de las ventas globales.

BYD se convirtió en uno de los principales competidores de Tesla, esto es debido a que la empresa pudo combinar precios más accesibles con una gran oferta de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

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El mercado de vehículos eléctricos es cada vez más competitivo

El mercado de los autos eléctricos sigue ampliándose. En 2020, apenas dos modelos representaban cerca del 20% de las matriculaciones en todo el mundo. En cambio en el 2025, se necesitaron cinco vehículos para alcanzar ese mismo porcentaje de ventas a nivel global.

En cuanto a China, superó los 1.100 modelos de automóviles disponibles en su mercado local y cuenta con cerca de 700 eléctricos distintos. Europa también aceleró la incorporación de nuevos modelos durante 2025 y la oferta de vehículos eléctricos creció alrededor de un 35%.

Por su parte, Estados Unidos sigue apostando sobre todo por los SUV y los vehículos de un mayor tamaño. En ese país, más del 85% de los eléctricos disponibles son de este segmento.