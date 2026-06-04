Tesla Cybertruck: cuánto cuesta la pickup eléctrica en Argentina

La Tesla Cybertruck puede costar en el país más de lo que cualquiera se podría llegar a imaginar. Conocé cuanto saldría traer una unidad de este famoso modelo a la Argentina.

La pickup de Tesla se convirtió en uno de los vehículos más llamativos del mundo por su diseño futurista y su tecnología.

La Tesla Cybertruck se convirtió en uno de los vehículos más llamativos del mundo por su diseño futurista, su motor eléctrico y las innovaciones tecnológicas que tiene incorporado en su sistema. Sin embargo, para las personas que viven en Argentina y quieren uno, el principal obstáculo no es conseguirlo, sino poder pagar el elevado costo derivado por la importación.

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La pickup de Tesla volvió a estar en el centro de la escena luego de que algunas unidades comenzaran a verse en el país. Como la marca no comercializa oficialmente sus vehículos en Argentina , quienes desean comprar una Cybertruck tienen que recurrir a importadores particulares o hacer el proceso de importación por su cuenta, lo que multiplica el precio final.

El precio de una Tesla Cybertruck en Estados Unidos cambia un poco según la versión que se elija. Actualmente, los valores parten desde aproximadamente 70.000 dólares y pueden superar los 100.000 dólares . Sin embargo, ese valor corresponde únicamente al mercado de EE. UU. Para un comprador argentino, el costo final es mucho más elevado debido a los gastos que provienen por la importación.

Según especialistas del sector automotor, una Cybertruck importada de manera particular puede terminar costando entre un 100% y un 150% más que su precio original . Esto significa que una unidad valuada en 100.000 dólares podría superar fácilmente los 250.000 dólares una vez que llega al país.

En algunos casos, cuando la operación se realiza mediante empresas importadoras que se encargan de toda la gestión, el valor final puede acercarse incluso a los 300.000 dólares, dependiendo de la versión y los costos involucrados.

tesla cybertruck

Por qué importar un vehículo puede triplicar su precio

La diferencia entre el valor de venta en Estados Unidos y el precio final en Argentina no es solo la consecuencia de un único factor. Existen distintos costos que se suman durante el proceso de importación y que terminan elevando el valor del vehículo.

Entre los principales gastos se encuentran:

impuestos de importación

costos aduaneros

flete internacional

seguro de transporte

trámites administrativos

homologación para circular en el país

honorarios de gestores e intermediarios

margen comercial de los importadores

Todo esto hace que el precio original aumente de forma significativa. Por ese motivo, una pickup que cuesta alrededor de 100.000 dólares en Estados Unidos puede terminar costando más de 250.000 dólares en el mercado argentino.

Esta situación no afecta únicamente a la Cybertruck, la mayoría de los vehículos eléctricos importados tienen diferencias importantes respecto de los valores que tienen en sus mercados de origen.

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Cómo es la Cybertruck

A diferencia de las pickups tradicionales, este modelo tiene una carrocería angular fabricada en acero inoxidable, con líneas rectas que le dan una apariencia inspirada en películas de ciencia ficción.

Entre sus principales características se destacan: