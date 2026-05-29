La empresa china que busca competir con Tesla y está desarrollando sus propios robotaxis

Xpeng presentó un nuevo robotaxi sin tecnología LiDAR y busca posicionarse como uno de los principales rivales de Tesla, en el mercado de la conducción autónoma.

El nuevo robotaxi GX de Xpeng apuesta por inteligencia artificial, conducción autónoma de nivel 4 y una estrategia similar a la de Tesla.

La automotriz Xpeng, una de las compañías más fuertes del mercado chino y socia estratégica de Volkswagen, presentó oficialmente su nuevo robotaxi autónomo , un vehículo que busca competir directamente con Tesla y con empresas como Waymo, en el desarrollo de transporte sin conductor.

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El modelo desarrollado por Xpeng fue presentado como uno de los primeros robotaxis producidos en masa en China sin usar sensores LiDAR , una tecnología que hasta ahora era considerada clave para este tipo de vehículos. La decisión representa un cambio fuerte dentro del sector y se acerca todavía más a la marca a la estrategia que Elon Musk impulsa con Tesla.

Tesla lleva varios años trabajando sobre la idea de un robotaxi autónomo y considera que este proyecto será uno de los negocios más importantes de la empresa durante la próxima década. La compañía de Elon Musk propone un sistema basado exclusivamente en cámaras y visión artificial , sin usar sensores LiDAR, ni radares tradicionales.

Según Musk, los humanos manejan usando ojos y cerebro, por lo que los vehículos también deberían poder interpretar el entorno únicamente mediante cámaras e inteligencia artificial avanzada. Mediante esta lógica crearon los Cybercab, los nuevos robotaxis autónomos de Tesla que directamente no tienen volante ni pedales.

El objetivo es que los usuarios pidan el vehículo desde una aplicación móvil y realicen viajes completamente automatizados sin conductor humano. Tesla ya comenzó pruebas reales en distintas ciudades de Estados Unidos y busca expandir el sistema a nuevos mercados durante 2026 y 2027.

La empresa también trabaja sobre mejoras constantes en su sistema Full Self Driving (FSD), una plataforma que utiliza millones de kilómetros de datos recopilados por vehículos Tesla alrededor del mundo para entrenar sus algoritmos de conducción.

Actualmente, la firma estadounidense mantiene ventaja en software, procesamiento de datos y desarrollo de inteligencia artificial en el tránsito urbano.

robotaxi chino Página web oficial de xpeng

Nuevo robotaxi de Xpeng

El vehículo de Xpeng se llama GX y se trata de un SUV eléctrico de seis plazas diseñado específicamente para funcionar como robotaxi autónomo.

El modelo incorpora conducción autónoma de nivel 4, es decir que ouede desplazarse completamente solo en determinadas condiciones sin intervención humana. En este esquema, toda la responsabilidad de manejo recae sobre el sistema de inteligencia artificial del auto.

La compañía explicó que el vehículo cuenta con:

estacionamiento automático

conducción inteligente en entornos urbanos complejos

capacidad para circular incluso en situaciones de baja visibilidad, como niebla intensa o lluvia fuerte

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el precio inicial estimado: cerca de 58.000 dólares, una cifra considerablemente menor respecto de otros proyectos similares de conducción autónoma.

Para China, el lanzamiento representa un hito tecnológico porque Xpeng logró desarrollar internamente gran parte del sistema completo del vehículo: software, hardware, chips de procesamiento e inteligencia artificial.

Uber robotaxi @LucidMotors

Del auto eléctrico a autónomo: cómo va a cambiar la industria

La pelea entre Tesla, Xpeng, BYD y otras compañías tecnológicas ya no gira solamente alrededor de autos eléctricos, ahora el objetivo es también dominar el negocio de la movilidad autónoma.

Los analistas consideran que los robotaxis podrían convertirse en una industria valuada en más de 10 billones de dólares durante las próximas décadas. El motivo es porque el vehículo autónomo podría operar las 24 horas del día sin necesidad de conductor, reduciendo costos y transformando completamente el sistema de transporte urbano.

Esto podría modificar:

el negocio tradicional de taxis

las aplicaciones de transporte

el tránsito urbano

el consumo energético

la planificación de ciudades

China aparece cada vez más fuerte dentro de este segmento gracias a la producción más barata, integración vertical y gran velocidad de expansión, pero Tesla mantiene liderazgo global en percepción de marca y software.