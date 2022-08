Cambios en el BCRA: con el desembarco de Massa, entra Cleri y sale Bocco

El ingreso de Cleri y la salida de Bocco no son los únicos cambios, aunque todavía no termina de confirmarse el reordenamiento. Cleri fue anunciado como vicepresidente de la entidad. Según la carta orgánica del BCRA, el directorio se compone de un presidente, hoy se trata de Miguel Pesce; un vicepresidente, hasta ahora a cargo de Sergio Woyecheszen; y ocho directores. Pero, para funcionar correctamente, el directorio del BCRA suele votar un “vicepresidente segundo”, cargo que en los papeles no existe pero sí en la práctica de la entidad. Ese lugar es hoy ocupado por el economista platense Jorge Carrera. ¿Por qué es importante qué “vicepresidencia” ocupará Lisandro Cleri? Por la lectura política que puede hacerse respecto del balance de poder dentro de la entidad y, especialmente, cómo queda el reparto de fichas entre Miguel Pesce y Sergio Massa.