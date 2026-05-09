Cómo destrabar el 20% retenido de ANSES en un simple paso

Lo que tenés que saber si sos beneficiario de la Asignación Universal por Hijo, conocé por qué se retiene un porcentaje, cómo tramitarlo, cobrarlo y los montos actuales del haber.

El único formulario Libreta AUH válido para presentar online es el que se genera mediante mi ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ), retiene mensualmente el 20% del monto total de la Asignación Universal por Hijo, por lo que los titulares no reciben el monto total de la prestación. Esto es debido a que esto se habilita y se paga automáticamente un vez cumplidos ciertos requisitos.

El dinero corresponde al año anterior y puede cobrarse siempre y cuando se presente en tiempo y forma la Libreta AUH . A su vez, el gobierno confirmó un aumento destinado a todas las prestaciones que está directamente relacionado al dato inflacionario del mes de marzo.

La Libreta AUH (Formulario PS.1.47) es un documento obligatorio que exige ANSES a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, el cual certifica el cumplimiento de ciertos requisitos como los controles de salud, vacunación y asistencia escolar, los cuales son requeridos para poder acceder a la prestación.

Este formulario es el que va a permitir que los padres o tutores puedan acceder al 20% retenido mensualmente por el organismo del año anterior y también la Ayuda Anual escolar, beneficio que se cobra a principio de año diseñado para brindar un refuerzo extra frente a los gastos del inicio de clases.

Sin este documento, los titulares no pueden acceder al monto completo del haber. El formulario debe contar con las firmas tanto de las autoridades escolares, como de salud, lo que asegura que los niños están recibiendo los controles necesarios para su desarrollo.

Lo que busca el gobierno con este requisito es garantizar que los menores estén recibiendo por parte de los beneficiarios, los cuidados mínimos vinculados a la educación y a la salud de los niños y adolescentes.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES

Cómo tramitar la Libreta AUH desde Mi ANSES

El trámite se puede realizar directamente a través de "Mi ANSES" (usando la app o ingresando al sitio web), y el único formulario válido para completar es el que se genera por esa plataforma. Para hacerlo, seguí estos pasos:

ingresá a "Mi ANSES" con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social

con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección Hijos > Libreta AUH consultá la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), elegí la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico

consultá la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), elegí la opción para descargarla o enviarla por correo electrónico imprimí el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llévalo a completar al centro de salud o a la escuela, según lo que corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y que contenga las firmas y sellos requeridos

(en una sola hoja y con buena calidad) y llévalo a completar al centro de salud o a la escuela, según lo que corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y que contenga las firmas y sellos requeridos sacá una foto al formulario completo. Recordá que el papel no puede estar arrugado. La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG

al formulario completo. Recordá que el papel no puede estar arrugado. La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato volvé a solicitar el acceso a "mi ANSES", selecciona la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguí las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente

Recomendaciones a la hora de sacar la foto para subir el formulario:

tomá la foto en una superficie plana y que esté bien iluminada

al tomar la foto asegurate de que se vean las marcas de las 4 esquinas del formulario

el papel no tiene que estar estirado y en perfectas condiciones, lo mejor es guardarlo en alguna capeta que lo proteja

asegurate de que la imagen no esté movida o borrosa, debe estar nítida y centrada

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Monto de la AUH de ANSES en mayo 2026

Las prestaciones otorgadas por el organismo previsional aumentaron un 3,4%, correspondiente al dato de la inflación de marzo que analizó el INDEC. Esto se debe a la fórmula de movilidad vigente que rige por el Decreto 274/24, la cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y un incremento proporcional a este dato.

El total de la AUH es de $141.286 por cada menor a cargo. Pero, como en realidad los titulares únicamente van a recibir el 80% del monto, el total que van a ver reflejados en sus cuentas bancarias va a ser de $113.028,8.

Por otro lado el 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad es de $460.045, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.651 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.032.