ANSES confirma quiénes serán los prestadores que recibirán aguinaldo en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió cómo será el pago del aguinaldo de junio 2026. Todo lo que tenés que saber sobre a quien alcanza el beneficio y cómo cobrarlo.

Jubilados, pensionados y beneficiarios previsionales van a cobrar el aguinaldo junto con los haberes de junio.

Con cada vez más cerca mitad de año, se vuelve a poner el foco sobre uno de los pagos más esperados del calendario previsional, que es el aguinaldo. Como ocurre todos los años, ANSES ya comenzó a definir el esquema de acreditaciones para jubilados y pensionados, que van a recibir su primer Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2026 junto con sus haberes mensuales.

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El organismo confirmó que no va a ser necesario realizar ningún trámite adicional para cobrar este extra . El pago se acreditará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios reciben normalmente sus prestaciones. Además, el monto se va a ver reflejado en los incrementos otorgados durante el primer semestre, mediante la fórmula de movilidad.

El aguinaldo que paga ANSES alcanza exclusivamente a quienes cobran prestaciones previsionales contributivas y no contributivas . El beneficio corresponde al primer SAC del año y representa un ingreso extra importante para millones de familias.

Entre los grupos que recibirán el aguinaldo en junio 2026 aparecen:

jubilados del sistema previsional

pensionados de ANSES

titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

beneficiarios de la PUAM

pensiones por invalidez

madres de siete hijos con pensión

En cambio, otros programas sociales que dependen de ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar o Potenciar Trabajo, no cobran aguinaldo debido a que se trata de asistencias sociales y no prestaciones salariales o previsionales.

El objetivo del SAC es reforzar los ingresos de quienes integran el sistema jubilatorio. Por eso, el pago se liquida dos veces al año: una en junio y otra en diciembre. Desde ANSES también recordaron que el depósito va a ser completamente automático. Los beneficiarios no deberán presentar documentación ni gestionar turnos para acceder al cobro.

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Cómo se calcula el aguinaldo

El cálculo del aguinaldo suele generar dudas entre jubilados y pensionados. Según explicó ANSES, el monto del SAC equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre enero-junio de 2026.

Esto significa que para calcular el aguinaldo se toman en cuenta:

aumentos por movilidad

actualizaciones mensuales

incrementos por inflación

mejoras permanentes del haber

En cambio, normalmente quedan excluidos:

bonos extraordinarios

pagos no remunerativos

refuerzos excepcionales

sumas extraordinarias temporales

Por ejemplo, si un jubilado tuvo distintos aumentos durante el semestre, el aguinaldo se calculará sobre el mes donde haya cobrado el monto más alto.

Además, ANSES aclaró que los recibos digitales podrán consultarse desde Mi ANSES durante los primeros días de junio. Allí aparecerá discriminado:

haber mensual

medio aguinaldo

descuentos

bonos compatibles

fecha exacta de acreditación

El SAC suele representar un alivio económico importante para jubilados y pensionados, especialmente en un contexto donde muchos ingresos previsionales vienen siendo ajustados por inflación.

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Cuándo se cobraría el aguinaldo en junio 2026

ANSES confirmó que el aguinaldo se pagará junto con el calendario habitual de haberes de junio 2026. El cronograma se organiza según la terminación del DNI y también depende del nivel de ingresos del beneficiario.

Para quienes cobran haberes mínimos, incluidos:

jubilados mínimos

PNC

PUAM

El pago comenzaría a partir del lunes 8 de junio de 2026. Quienes perciben haberes superiores a la mínima cobrarían entre el 23 y el 29 de junio, según terminación de documento.

La acreditación incluirá en un mismo depósito:

haber mensual

aguinaldo

extras compatibles

El objetivo de este sistema escalonado es evitar demoras y distribuir los pagos de manera ordenada.

ANSES también recordó que las fechas definitivas podrán consultarse desde:

la web oficial del organismo

la aplicación Mi ANSES

el calendario de pagos mensual

El medio aguinaldo de junio se convierte todos los años en uno de los ingresos más importantes para jubilados y pensionados, ya que representa un refuerzo económico clave antes del inicio del segundo semestre.