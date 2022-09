Bien Ana de Armas en un film que no la favorece

Conviene saber esto, y conviene ver la película por partes. Entera, de una sola vez, atosiga. Pero, aunque tenga divagaciones y engaños, cada parte puede resultar notable. El conjunto tiene una enorme variedad de recursos, el director de fotografía Chayse Irvin es tan loco y ansioso de experimentar nuevas formas como Dominik, y el montajista, la vestuarista y los músicos les hacen juego. Los músicos son Nick Cave y Warren Ellis, muy buenos, pero, la verdad, lo más lindo es escuchar de nuevo “Every Baby Needs A Dad-Dad Daddy”, “I Wanna Be Loved By You” y “Diamonds Are A Girl’s Best Friends” aunque no los cante la verdadera Marilyn sino, por razones de derechos, una buena imitadora.

“Rubia” (Blonde, EE.UU., 2022). Dir.: A. Dominik. Int.: A. de Armas, J. Nicholson, A. Brody. (Netflix).