De Stranger Things a Peaky Blinders: Charlie Heaton se une al clan Shelby + Agregar ámbito en









El personaje de Heaton había sido un misterio desde que se anunció su fichaje el mes pasado, junto con otros actores.

Heaton se suma a la serie de Netflix.

Netflix y la BBC han presentado la primera imagen de Charlie Heaton (Stranger Things) y revelaron que interpretará a Charles Shelby, el hijo mayor de Tommy Shelby, en la secuela de Peaky Blinders de Steven Knight.

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El personaje de Heaton había sido un misterio desde que se anunció su fichaje el mes pasado, junto con otros actores como Jamie Bell, quien reemplazará a Barry Keoghan en el papel de Duke, el hermanastro de Charles.

En el primer avance de hoy, vemos a Heaton mirando fijamente a la cámara, con toda la apariencia de un Shelby. Tras librar una guerra violenta, gran parte de ella tras las líneas enemigas, Charles Shelby ahora abraza la normalidad. No ha visto a Duke en años. Charles rompió todo vínculo con la banda de los Peaky Blinders y con el estilo de vida hedonista de los Shelby. Pero la serie plantea la pregunta: "¿Se puede escapar alguna vez de la propia sangre?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ThePeakyBlinder/status/2057823798024421781&partner=&hide_thread=false Charlie Heaton joins the next generation of Peaky Blinders as Charles Shelby.



Charles is embracing normality and hasn’t seen his half-brother Duke in years. He’s severed all ties to the Peaky Blinders, and the hedonistic Shelby lifestyle. But can you ever escape your own blood?… pic.twitter.com/sM54DVzNfs — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) May 22, 2026 Este fichaje supone el regreso de Heaton a Netflix, donde interpretó a Jonathan Byers en la exitosa serie Stranger Things durante sus cinco temporadas.

Qué se sabe sobre la nueva serie de Peaky Blinders La nueva serie se ambienta una década después de la Segunda Guerra Mundial y llega tras la película El hombre inmortal, estrenada en Netflix. Esta última se centraba en Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy, y su relación con Duke, personaje interpretado por Keoghan. También contó con la participación de Tim Roth y atrajo a un gran público en todo el mundo.

También se incorporan a la serie Jessica Brown Findlay (Silo, The Flatshare), Lashana Lynch (El día del chacal, Sin tiempo para morir) y Lucy Karczewski (Stereophonic), quien debuta en televisión. Los detalles sobre estos papeles se anunciarán más adelante. La serie Peaky Blinders se está rodando actualmente en los estudios Digbeth Loc. de Birmingham y sus alrededores, y está producida por Kudos de Banijay en colaboración con Garrison Drama.