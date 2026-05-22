Industria láctea: seis candidatos pujan por los activos de SanCor tras su quiebra definitiva

La histórica cooperativa nacida en Sunchales atraviesa el proceso de quiebra decretado por la Justicia de Santa Fe el mes pasado. Expectativa por la apertura del período de presentación de ofertas.

La deuda de SanCor, al momento de la quiebra, asciendía a unos u$s120 millones.

La historia del gigante lácteo SanCor , que alguna vez fue el orgullo del cooperativismo argentino, ingresó en su etapa final. A un mes de la decisión de la Justicia de Santa Fe de decretar la quiebra de la empresa, quedó habilitado ahora el proceso de venta de los activos. En esa carrera figuran al menos seis interesados en asumir el desafío de transformar en una empresa privada rentable a la vieja cooperativa fundada en 1938 en la localidad santafesina de Sunchales .

Entre los candidatos figuran firmas con experiencia en el sector lácteo, tanto locales como extranjeras, además de un importante empresario rosarino. Las próximas semanas serán decisivas. Se espera que el juzgado abra el período para la presentación de ofertas vinculantes.

Los interesados ya mantuvieron reuniones con la sindicatura y el juez desde el mismo momento en que se decretó la quiebra el pasado 22 de abril. En ese lote figura la multinacional francesa Savencia , dueña de Milkaut en Argentina. Su interés radica en consolidar su posición en el mercado lácteo regional, aprovechando la capacidad instalada que SanCor aún posee en Santa Fe.

Por otro lado, Adecoagro se propone continuar la estrategia de expansión que le permitió en el pasado las marcas Las Tres Niñas y Angelita , con el objetivo de seguir expandiendo su vertical láctea. Su modelo de negocio de "leche de origen" podría encontrar en las cuencas de SanCor el complemento ideal.

La empresa cordobesa Punta del Agua es otro candidato que tuvo un crecimiento exponencial en la última década y ve en esta quiebra la oportunidad de dar el salto definitivo para competir en las grandes ligas del consumo masivo.

También se postula Elcor, dueña de la marca La Tonadita. Con sede en Villa María, esta firma especializada en mantecas y quesos procesados busca diversificar su portfolio y sumar capacidad de procesamiento en seco.

Además, integra la lista de candidatos la firma La Tarantela. Se trata de una empresa con fuerte impronta familiar y especialización en quesos de pasta hilada, que apuesta a integrar plantas específicas de SanCor a su esquema de producción artesanal a gran escala.

Crónica de una insolvencia anunciada

Según los registros judiciales y la nota publicada por Ámbito, el juez comercial de Rafaela, Marcelo Gelcich, selló el destino de la cooperativa el pasado 22 de abril, al declarar la quiebra indirecta por "frustración anticipada".

La propia SanCor fue quien, abrumada por la realidad, admitió su imposibilidad de formular una propuesta de acuerdo preventivo viable.

La deuda acumulada ronda los u$s120 millones, repartida entre más de 1.500 acreedores. El expediente judicial reveló cifras contundentes: deudas impositivas y previsionales que superan los $6.300 millones, sumadas a salarios netos adeudados por casi $12.800 millones entre mediados de 2025 y principios de 2026.

En enero de 2026 la empresa procesó poco más de 6 millones de litros equivalentes, un nivel que, de acuerdo con los informes técnicos incorporados a la causa, no alcanza para cubrir su estructura de costos. A esto se suma una fuerte capacidad ociosa, especialmente en la planta de Sunchales, la más importante del sistema, que funciona con niveles de utilización extremadamente bajos.

De las 14 plantas que supo operar, hoy solo conserva seis, y la mayoría trabaja muy por debajo de su punto de equilibrio. La planta de Sunchales, corazón histórico de la firma, es actualmente la más ociosa, mientras que la de San Guillermo permanece paralizada desde finales del año pasado.

La figura clave: la "continuidad con explotación"

Un factor determinante en este proceso fue la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA). Tras años de enfrentamientos, paros y el fracaso de un fideicomiso de salvataje que nunca logró los fondos necesarios, el gremio ahora acompaña el proceso de venta bajo la figura de la "quiebra con continuidad de explotación".

Esta figura legal es clave: permite que las plantas sigan funcionando mientras se concreta la venta. Si las máquinas se detienen, el valor de la empresa cae a precio de chatarra y los 914 trabajadores remanentes perderían toda esperanza de conservar su empleo.

El juez Gelcich ha sido enfático en que la prioridad es maximizar el valor de los activos para pagar a los acreedores (principalmente los trabajadores y el Estado) y evitar un impacto social aún mayor en las comunidades de Sunchales, Balnearia y La Carlota.

En su fallo advirtió que la paralización de las plantas podría generar un “deterioro significativo, e incluso irreversible, de maquinarias, instalaciones y equipos”, lo que afectaría directamente las posibilidades de recuperación para los acreedores.

Por eso, la continuidad se limita a los establecimientos que puedan sostenerse sin generar nuevo pasivo y, en particular, a aquellos que operan mediante contratos de producción para terceros.

De todos modos, analistas del sector sugieren que el comprador final no solo deberá afrontar el precio de los activos, sino también una inversión millonaria para modernizar plantas que han sufrido el desorden de los últimos cinco años.

Además, el desafío será recomponer la confianza con los productores tamberos, quienes en su gran mayoría migraron a otras empresas ante la falta de pago de SanCor.

A pesar de la quiebra, la marca SanCor sigue teniendo una alta valoración en la mente del consumidor. Los candidatos saben que están comprando no solo fierros y cemento, sino una historia de 80 años que aún resuena en las góndolas.