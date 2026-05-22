Escándalo en una cafetería de EEUU: una clienta murió tras una pelea con las empleadas

El momento fue registrado por las cámaras de seguridad. Las autoridades aún buscan determinar las causas de la muerte.

Una mujer de 75 años murió luego de protagonizar una violenta pelea dentro de una cafetería de Tim Hortons en Fort Wayne . El episodio ocurrió el pasado 13 de mayo y en las últimas horas trascendió un video de las cámaras de seguridad que se convirtió en una pieza clave para la investigación judicial.

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La víctima fue identificada como Anita Grayson , quien ingresó al local gastronómico para reclamar por un error en un pedido para llevar. Lo que comenzó como una discusión terminó derivando en una pelea física dentro del restaurante.

Según reconstruyeron las autoridades, Grayson se acercó al mostrador para reclamar por el pedido equivocado y comenzó a discutir con una empleada de 17 años.

Con el correr de los minutos, la situación escaló y obligó a intervenir a la encargada del turno, una joven de 20 años identificada como August Horner .

La pelea que derivó en la muerte de la mujer.

De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, Horner le pidió a la clienta que abandonara el establecimiento. En ese contexto, la mujer reaccionó de manera agresiva y la golpeó en el rostro.

Las grabaciones muestran que, tras el golpe inicial, ambas comenzaron a forcejear hasta terminar en el piso mientras otros dos empleados intentaban separarlas. El altercado se extendió durante varios segundos y generó una situación caótica dentro del local.

Según informó la Policía a la revista People, una vez terminada la pelea, Grayson se sentó en una mesa del restaurante mientras hablaba por teléfono. Los investigadores señalaron además que la mujer recogió mechones de cabello de la encargada y los guardó dentro de su bolso tras el enfrentamiento.

La mujer se desplomó minutos después

Aproximadamente diez minutos después de la pelea, la situación tomó un giro dramático. De acuerdo con el reporte policial, Grayson dejó de responder repentinamente y cayó al suelo delante de otras personas que se encontraban en el lugar.

Según trascendió, la propia encargada del local se acercó con un vaso de agua para intentar asistirla mientras otros empleados llamaban a emergencias.

Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron a la cafetería, constataron que la mujer ya había muerto.

Investigan las causas de la muerte

Las autoridades de Indiana informaron que detectives de homicidios y especialistas forenses iniciaron una investigación para determinar exactamente qué ocurrió y establecer si la pelea tuvo relación directa con el fallecimiento.

“Por el momento, la causa y la forma de la muerte siguen pendientes”, indicaron fuentes oficiales.

Hasta ahora no trascendió si habrá imputaciones contra alguna de las involucradas mientras continúan los peritajes médicos y el análisis completo de las grabaciones de seguridad.