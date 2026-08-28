Cómo hacer el descargo de una multa de tránsito en CABA y provincia de Buenos Aires

El descargo permite cuestionar una sanción cuando existen pruebas que demuestran un error en el acta o en la atribución de la falta.

Recibir una multa de tránsito no significa obligatoriamente que haya que pagarla. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires existen mecanismos para presentar un descargo cuando el conductor considera que la infracción fue mal labrada, no corresponde o puede ser cuestionada con documentación. El procedimiento, los plazos y la autoridad que interviene son diferentes en cada jurisdicción.

En CABA, las infracciones pueden resolverse mediante una audiencia con un controlador de faltas, que puede ser por videollamada o de manera presencial. En la provincia, el descargo se presenta ante el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial competente, personalmente o por escrito en determinados casos. Por eso, antes de iniciar cualquier reclamo es importante identificar dónde fue cometida la falta, revisar el acta y reunir las pruebas que permitan demostrar por qué la sanción debería ser revisada.

El descargo tiene que estar respaldado por argumentos y documentación que permita demostrar que la infracción no fue cometida o que existen circunstancias que deben ser consideradas por la autoridad. En la provincia de Buenos Aires, el sistema contempla expresamente la posibilidad de presentar un descargo cuando el conductor considera que no cometió la infracción . El escrito debe estar acompañado por la documentación probatoria disponible y contener datos que permitan identificar la causa.

También puede reclamarse cuando la multa fue atribuida al titular de un vehículo que ya se vendió o que no estaba bajo su tenencia o custodia al momento de la infracción. En esos casos, el propietario debe informar quién era el comprador, tenedor o custodio mediante el descargo correspondiente. En CABA, el procedimiento permite ejercer el derecho de defensa frente al controlador de faltas . El interesado puede presentar las pruebas que considere pertinentes para sostener su posición.

La documentación depende del tipo de infracción y de la jurisdicción . Para una audiencia de descargo en CABA, el Gobierno porteño establece como requisitos obligatorios el DNI vigente , tanto del frente como del dorso, de quien figura en el acta, del titular o del autorizado del dominio, y la cédula verde o azul . En ciertos casos también se puede solicitar documentación adicional, como el Símbolo Internacional de Acceso y el Certificado Único de Discapacidad.

Además de esos documentos, siempre conviene contar con cualquier elemento que permita demostrar la situación planteada. Según el caso, puede tratarse de comprobantes de pago, fotografías, documentación del vehículo, constancias de venta o cualquier otra prueba relacionada con la infracción.

Si bien en la provincia de Buenos Aires el descargo no tiene una forma puntual obligatoria, se recomienda incluir el número de causa, nombre del titular, DNI y dominio del vehículo, además de los datos de contacto y la documentación que respalde el reclamo. Cuando la persona ya vendió el vehículo y la transferencia no se hizo, también debe aportar la información correspondiente para identificar al comprador o a quien tenía la tenencia o custodia del auto.

Trámite virtual vs. presencial: pasos para resolver tu infracción

En CABA, el trámite se puede empezar de manera online. Primero hay que consultar las infracciones y, a partir de ahí, solicitar una audiencia virtual con un controlador mediante Boti. Después se validan los datos, se carga la documentación solicitada y se elige día y horario. La audiencia se hace por videollamada y el enlace llega mediante una notificación de Boti.

También existe la posibilidad de realizar el procedimiento de forma presencial. En ese caso hay que solicitar un turno previo para asistir a una sede habilitada y tener la audiencia con el controlador de faltas. El trámite para obtener el turno y realizar la audiencia es gratuito. Hay una diferencia importante con el pago voluntario: las infracciones que todavía están dentro de los 40 días desde la notificación pueden abonarse con un descuento del 50%, siempre que el conductor no elija realizar el descargo con el controlador. Si opta por ejercer su defensa, pierde ese beneficio.

En la provincia de Buenos Aires, el descargo se presenta ante el Juez Administrativo competente. Puede hacerse personalmente o por escrito cuando corresponda. Quienes viven a más de 60 kilómetros pueden enviarlo por correo postal. No existe un plazo específico de forma y contenido para el descargo, pero exige que se acompañe con la prueba disponible y los datos necesarios para identificar la causa.