Karina Milei sumó a Diego Santilli a las recorridas de LLA en CABA junto a Pilar Ramírez

La secretaria general de la Presidencia visitó Vía Viva, en Belgrano, junto al jefe de Gabinete y la titular del bloque libertario porteño. La actividad forma parte del despliegue de ministros nacionales en la Ciudad con la mira puesta en 2027.

La secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, Karina Milei , volvió a mostrarse este viernes en la Ciudad de Buenos Aires junto a la jefa del bloque oficialista en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez . Esta vez, la recorrida contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli , como parte del desembarco de ministros nacionales en el distrito.

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Los referentes libertarios visitaron Vía Viva , el desarrollo comercial y urbano ubicado debajo del Viaducto Mitre , en el barrio de Belgrano. La actividad se incorporó a la agenda territorial que Ramírez impulsa para fortalecer la presencia de LLA en la Ciudad y construir volumen político de cara a la elección a jefe de Gobierno de 2027 .

La visita se produjo después de que Karina Milei acompañara a la legisladora en una fábrica de muebles de Villa Lugano. En los últimos días, también participó de las recorridas porteñas el ministro de Economía, Luis Caputo , quien visitó junto a Ramírez una nueva sucursal de la heladería Lucciano’s en Las Cañitas.

Durante la actividad, Karina Milei, Santilli y Ramírez recorrieron la segunda etapa del proyecto, situada sobre el eje de la avenida Del Libertador . El nuevo tramo retomó su desarrollo con una propuesta enfocada principalmente en el sector automotor prémium, además de nuevos espacios gastronómicos.

La actividad se enmarca en el despliegue territorial de La Libertad Avanza con miras a las elecciones de 2027.

Según detallaron, esta etapa contará con más de 50 cargadores para vehículos eléctricos y un estacionamiento subterráneo con capacidad para aproximadamente 180 vehículos .

Los funcionarios también se interiorizaron sobre las metodologías sustentables aplicadas durante la obra y los puestos de trabajo generados por el emprendimiento. Luego visitaron el bazar NaNa Worlds y un nuevo centro de información turística de gestión privada.

Cómo es el desarrollo urbano bajo el Viaducto Mitre

Vía Viva se extiende a lo largo de aproximadamente cuatro kilómetros sobre terrenos ferroviarios que quedaron disponibles después de la elevación de las vías del tren Mitre. El proyecto se divide en tres sectores: Barrio Chino, Libertador e Hipódromo.

El emprendimiento combina propuestas comerciales, gastronómicas, recreativas y de servicios. En total, cuenta con cerca de 45.000 metros cuadrados de superficie comercial y seis hectáreas de espacio público.

La segunda etapa de Vía Viva contempla una inversión de u$s25 millones sobre el eje de la avenida Del Libertador.

La inversión estimada ronda los u$s45 millones, de los cuales alrededor de u$s25 millones corresponden a la segunda etapa situada sobre Libertador. El objetivo del proyecto es incorporar espacios que estaban subutilizados al entramado urbano y convertirlos en nuevas áreas de inversión, actividad comercial y generación de empleo.

La presencia de Santilli se suma así al esquema de recorridas encabezado por Ramírez con integrantes del Gabinete nacional. La estrategia apunta a instalar a los referentes de LLA en la agenda porteña y consolidar el perfil opositor del espacio frente al PRO, mientras avanza la disputa política por la sucesión de Jorge Macri.