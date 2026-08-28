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28 de agosto 2026 - 20:03

La Justicia revocó una de las cautelares contra el traspaso del fuero laboral a CABA

Enrique Lavié Pico dejó sin efecto la medida obtenida por la UEJN que suspendía el acuerdo entre ambos gobiernos. Aún resta resolver otro planteo judicial y definir la transferencia de recursos.

El fallo de Enrique Lavié Pico dejó sin efecto la cautelar obtenida por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

El fallo de Enrique Lavié Pico dejó sin efecto la cautelar obtenida por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

La resolución dejó sin efecto la cautelar dictada en marzo por el entonces juez laboral Herman Mendel, a pedido de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). La medida había frenado los efectos del convenio celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno porteño.

Informate más

La novedad fue informada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que sostuvo que el fallo permite continuar con el proceso de transferencia. Sin embargo, la puesta en funcionamiento del nuevo fuero todavía depende de otras instancias: permanece pendiente un planteo impulsado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y aún debe cerrarse el acuerdo entre Nación y CABA por el envío de recursos.

Noticia en desarrollo.-

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