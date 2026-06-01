Jorge Macri celebró el récord de 190 trasplantes en CABA: "Solidaridad que se traduce en hechos"

El jefe de Gobierno encabezó un acto por el Día Nacional dela Donación de Órganos. Allí destacó que la Ciudad concentra cerca de la mitad de las intervenciones y reafirmó el compromiso con el funcionamiento de la red sanitaria.

El jefe de Gobierno encabezó un acto por el Día Nacional de la Donación de Órganos.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires registró un récord de más de 190 trasplantes en 2025 , trece de los cuales se realizaron en pacientes pediátricos. En los 210 centros especializados que funcionan en el ámbito porteño se efectuaron el 45% de las intervenciones que se realizaron en todo el país. "Solidaridad que se traduce en hechos", celebró este lunes Jorge Macri .

A lo largo del año pasado, se registraron 79 donantes de órganos en CABA, lo que permitió concretar más de 190 trasplantes : 127 renales, 36 hepáticos, 15 cardíacos, 6 de pulmón, 5 reno-pancreáticos y uno cardiorrenal. En paralelo, se efectuaron 250 trasplantes de córneas y se marcó un récord histórico de 160 donantes de tejidos , con un incremento del 27% con relación al año anterior, informó el Gobierno porteño.

En el acto por el Día Nacional de la Donación de Órganos que se llevó a cabo en la sede gubernamental de Parque Patricios, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró el hito alcanzado y destacó la solidaridad que representa a los habitantes de la Ciudad. “El estilo de vida porteño se nutre con la fuerza de sus historias y se caracteriza por una solidaridad que se traduce en hechos, como ser la jurisdicción con mayor procuración de órganos por millón de habitantes” , dijo.

El mandatario porteño hizo un repaso por los números registrados durante el 2025 y destacó el trabajo de cada una de las áreas que intervienen en cada uno de los trasplantes que se llevan a cabo diariamente.

"El año pasado alcanzamos un récord de donación de córneas, reduciendo la lista de espera en un 58% y bajando los tiempos de espera de 12 meses a solo tres” , dijo y subrayó: “Con cada protocolo de trasplante se activa una red en la Ciudad, compuesta por todas sus áreas. Y nuestro compromiso como Gobierno es seguir fortaleciendo esta red: con más obras, más inversión, más coordinación y mejores herramientas para que cada oportunidad llegue a tiempo. Para coordinar una tarea de semejante complejidad se requiere de orden”.

jorge macri dia nacional de la donación de organos 2 El mandatario porteño participó del acto por la jornada nacional de donación de órganos. A su derecha, el ministro de Movilidad, Pablo Bereciartua.

Una red de 210 centros especializados en trasplantes

Durante el acto estuvieron presentes el presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad, Fernando Cichero; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; el fiscal General del Ministerio Público, Martín López Zavaleta, y el artista plástico Leandro Sívori, que participó en campañas en la Ciudad para concientizar sobre la importancia de donar.

“Tenemos una de las estructuras sanitarias más potentes de la región y cada vez más personas eligen atenderse acá. Lo vemos todos los días: la demanda aumentó un 30%. Y vamos a seguir cuidando y privilegiando un sistema público, del que nos sentimos orgullosos y queremos que siga mejorando año a año”, sumó también el jefe de Gobierno. En el ámbito porteño funcionan 210 centros especializados que realizan el 45% del total de intervenciones del país.

En ese contexto, CABA informó este lunes la conclusión de las obras de infraestructura en el Hospital Piñero tras dos años de trabajos intensivos que mejoraron la calidad de atención de los vecinos del sur porteño. Desde el inicio de la actual gestión, se hicieron allí 30 obras y se sumaron más de 700 equipos de última generación.

Por un lado, se hizo el traslado del Hospital de Día de Oncología a la Planta Baja del Pabellón I: esta relocalización permite centralizar el servicio en un entorno más funcional, garantizando la privacidad y comodidad de los pacientes durante su tratamiento. Fueron ampliados los Servicios de Esterilización con una nueva sala de preparación de material, depósitos, vestuarios y sanitarios para el personal y una zona de refrigerio. Y se remodeló el Servicio de Atención de Pacientes Febriles con una nueva sala de hidratación con cuatro puestos y dos consultorios.

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Día Nacional de la Donación de Órganos

Desde 1997 cada 30 de mayo se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos en homenaje al nacimiento de Dante, el hijo de María Obaya, la primera mujer trasplantada hepática, quien dio a luz en el Hospital Argerich de la Ciudad.

En 2018 la legislación avanzó con la modificación a la Ley de Trasplantes –también conocida como Ley Justina–, que estableció que cualquier persona mayor de 18 años con documento argentino es donante presunto y no se debe pedir autorización para donar órganos. Argentina es el país de Sudamérica con más donaciones, con 20 donantes por millón de habitantes.

El Instituto de Trasplante de la Ciudad –ente autárquico dependiente del Ministerio de Salud– coordina la procuración y distribución de órganos y tejidos, supervisa los centros de diálisis y trabaja junto al INCUCAI para aumentar su procuración.

“En Buenos Aires se concentra la mayor cantidad de centros de trasplantes del país; acá en la Ciudad se trasplantan pacientes de todas las provincias. Hemos avanzado mucho, pero aún queda un largo camino que recorrer. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando para promover la donación de órganos, porque donar salva vidas”, aseguró su titular, Fernando Cichero.

Recientemente se inauguró el Centro de Trasplante Renal del Hospital Fernández, que ya efectuó sus primeras dos intervenciones. Mientras que a principios de mayo el INCUCAI habilitó al Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” para la realización de trasplantes renales pediátricos.

También funciona en Buenos Aires el primer Banco de Córneas del país, que está en el Hospital Santa Lucía. En 2024 se llevó adelante allí el primer trasplante de córnea endotelial en un hospital público. Y en el Hospital Durand está el Centro de Estudios Inmunológicos y HLA (Antígeno Leucocitario Humano), que brinda soporte a los pacientes que requieran estudios de compatibilidad para trasplantes.