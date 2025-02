Dificultades en el agro: Rizobacter y Rabobank cerraron un acuerdo de financiamiento

Diferenciarse en un escenario complejo

Rizobacter viene realizar cancelaciones de vencimientos de sus obligaciones negociables (ON) por unos u$s 42 millones aproximadamente en los últimos dos meses. En febrero, se realizó el octavo pago de su serie de ON Serie VIII, con un desembolso total de poco más de u$s12 millones. Consultados, en la firma señalaron que, con este movimiento, se buscó evidenciar su compromiso con los inversores y refuerza su posición en el mercado financiero, donde en reiteradas oportunidades recurrió en busca de financiamiento.