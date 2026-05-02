Irán propuso reabrir Ormuz y Donald Trump endurece la negociación por el plan nuclear

Teherán ofreció levantar el bloqueo marítimo y dejar la discusión atómica para una etapa posterior. El presidente estadounidense dijo que no está satisfecho con la propuesta y advirtió que no cerrará el conflicto sin garantías de largo plazo.

Irán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz en medio de las negociaciones con Estados Unidos para intentar destrabar el conflicto.

Irán presentó este sábado una propuesta para reabrir la navegación en el estrecho de Ormuz y poner fin al bloqueo estadounidense sobre sus puertos, aunque dejó para una etapa posterior las negociaciones sobre su programa nuclear. La iniciativa, sin embargo, no conformó hasta ahora al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien insistió en que Teherán no puede acceder a un arma nuclear.

Según un alto funcionario iraní citado por la agencia Reuters , el planteo fue transmitido a Washington a través de mediadores y busca crear condiciones para un acuerdo inicial que permita reducir la tensión en una zona clave para el comercio energético global.

Bajo ese esquema, la guerra terminaría con una garantía de que Estados Unidos e Israel no volverán a atacar a Irán. A cambio, Teherán abriría el estrecho de Ormuz y Washington levantaría el bloqueo impuesto a los barcos procedentes de puertos iraníes.

Trump afirmó que no quedó satisfecho con la última propuesta iraní, aunque aseguró que, “por una cuestión humana”, no prefiere una salida militar. Consultado por sus opciones, el mandatario planteó: “¿Queremos ir y destruirlos por completo, o queremos intentar hacer un acuerdo?”.

De todos modos, durante un discurso en Florida , el presidente estadounidense advirtió que no está dispuesto a cerrar el enfrentamiento de manera apresurada si eso implica que el problema pueda reaparecer dentro de algunos años.

La Casa Blanca sostiene que no pondrá fin al conflicto sin un entendimiento que impida a Irán obtener un arma nuclear. Teherán, por su parte, afirma que su programa atómico tiene fines pacíficos y reclama que Estados Unidos reconozca su derecho a enriquecer uranio para uso civil, incluso si acepta suspender esa actividad en el marco de un acuerdo.

El punto central de la propuesta iraní es separar la discusión más urgente sobre el estrecho de Ormuz de la negociación nuclear, más compleja y sensible. “Las conversaciones sobre el tema nuclear fueron trasladadas a la etapa final para crear una atmósfera más favorable”, explicó el funcionario iraní.

El estrecho de Ormuz permanece bajo fuerte tensión desde hace más de dos meses, luego de que Irán bloqueara casi todo el tráfico marítimo del Golfo, con excepción de sus propios buques. En respuesta, Estados Unidos impuso un bloqueo a los barcos provenientes de puertos iraníes.

La interrupción afectó una vía por la que circula cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas, lo que provocó subas en los precios de la energía y generó preocupación por el impacto sobre la economía global.

Estados Unidos e Israel suspendieron hace cuatro semanas su campaña de bombardeos contra Irán, pero las partes aún no lograron cerrar un acuerdo definitivo. Mientras tanto, Trump enfrenta presiones internas para destrabar el paso marítimo y contener el aumento de los precios de los combustibles, un tema sensible de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

El mandatario, que pasó parte del sábado en sus propiedades de Florida, reiteró que no tiene apuro, aunque su administración busca una fórmula que combine la reapertura del estrecho, el levantamiento de bloqueos y garantías sobre el programa nuclear iraní.