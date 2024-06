Expectativa en el campo tras medida del BCRA que favorece acceso al crédito

La entidad no renovará la norma que impone una sobretasa a productores que retienen más del 5% de la soja. La regulación vence a fin de mes. Todo el sector productivo había reclamado por su cese. Señalan que podría dinamizar el mercado de la maquinaria agrícola.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso no renovar la circular que imponía un mínimo en la tasa de financiamiento bancario en pesos a la que pueden acceder productores cuando mantienen un stock de soja superior a 5% de su producción. La normativa, instaurada en septiembre del año pasado bajo el gobierno de Alberto Fernández, fue prorrogada por la administración de Javier Milei en diciembre de 2023, con una vigencia establecida hasta finales de este mes. En su esencia, la medida pretendía forzar a los productores a desprenderse de sus granos con la idea de que comercializaran toda la cosecha.

Sin embargo, por distintas cuestiones que tienen que ver con el panorama financiero que ven los productores, la gran mayoría se está financiando en dólares con lo cual ya no tenía demasiado sentido seguir prorrogando una medida que no sólo no cumplía con su objetivo de base (presionar a los productores para captar la mayor cantidad posible de divisas) sino que además iba en sentido contrario a todas las últimas definiciones que tomó el Ministerio de Economía en materia crediticia. Vale recordar que recientemente se flexibilizaron las normas de crédito para el conjunto de entidades que califican como Grandes Empresas Exportadoras (GEE) y se eliminaron restricciones al financiamiento en moneda extranjera, entre otras medidas que buscan facilitar el redireccionamiento del crédito bancario desde el sector público al sector privado productivo.