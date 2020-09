El cáncer colorrectal en el marco de la pandemia de Covid-19

El cáncer colorrectal se puede presentar a cualquier edad, pero es más frecuente en mayores de 50 años. Existen, además, ciertos factores, como la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, los antecedentes propios de pólipos o cáncer y los antecedentes de cáncer colorrectal en los familiares (que dependen del grado de parentesco, número de familiares afectados y la edad en la que éstos los desarrollaron), los cuales conllevan un mayor riesgo de padecer la enfermedad

Más allá de tener una alta incidencia, se trata de una patología con tasas de curación de entre el 80 y el 90% cuando es diagnosticado en forma temprana. E, incluso, puede ser evitado si se detectan y son extirpados los llamados “pólipos adenomatosos”, previniendo que se produzca el cáncer.

Es por ello que desde la SACP estimulamos a quienes presentan algún tipo síntomas (sangrado por ano, salida de moco por ano, alteración del ritmo evacuatorio, pérdida de peso, cuadros de obstrucción intestinal o anemia), acudan a un especialista para evaluar cuáles son los estudios pertinentes, descartar un cáncer colorrectal o hacer un diagnóstico y tratamiento más precoz.

Hasta tanto no mejore la situación sanitaria, quienes no presenten síntomas podrán posponer la consulta preventiva, a fin de no potenciar la afluencia a los centros médicos y hospitales.

Independientemente de la pandemia que estamos cursando, los coloproctólogos sugerimos a nuestros pacientes que tomen medidas higiénico dietéticas, que reducen el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles (DBT, enfermedades cardiovasculares y cáncer colorrectal, entre otras) limitando la ingesta bebidas alcohólicas, evitando el tabaco y el sedentarismo; con dietas ricas en fibras vegetales y en calcio y disminuyendo la ingesta de carnes rojas y embutidos.

El cáncer colorrectal puede evitarse y curarse. Es importante que todos entendamos eso para que, una vez que hayamos superado este difícil momento, se generalice la realización de controles periódicos según la determinación del médico.

*El Dr. Fernando Bugallo (MM N°94719, MP N°53857) es Secretario de la Sociedad Argentina. de Coloproctología