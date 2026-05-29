Cuatro días de trabajo, tres de vida: el mundo lo probó y ganó

Mientras Europa, Asia y parte de América Latina avanzan hacia jornadas más cortas con mejores resultados económicos y humanos, Argentina aprobó una reforma laboral que va en sentido inverso: más horas, menos descanso y la vieja idea de que trabajar más tiempo significa producir más.

Islandia, Bélgica, Japón y Reino Unido ya probaron la semana laboral de cuatro días con aumentos de productividad, menos burnout y menor rotación de personal. Argentina, en cambio, habilitó jornadas de hasta 12 horas diarias.

Séneca lo escribió hace dos mil años: nunca es poco el tiempo si sabemos emplearlo bien . El problema de Argentina no es que le falte tiempo. Es que le sobra una cultura del presentismo que confunde horas sentado con horas productivas , y que acaba de convertirlo en ley.

Mientras el Congreso argentino aprobaba en febrero de 2026 una reforma laboral que habilita jornadas de hasta 12 horas diarias , el mundo avanzaba exactamente en dirección contraria. Islandia ya tiene al 86% de su fuerza laboral trabajando semanas más cortas, con los mismos sueldos. Bélgica permite desde 2022 concentrar toda la semana en cuatro días. Tokio implementó en 2025 la opción de la semana de cuatro días para empleados públicos, con el objetivo explícito de que las mujeres no tengan que elegir entre carrera y familia. Polonia lanzó en enero de 2026 un piloto con 90 empresas y más de 5.000 trabajadores. Filipinas firmó en marzo de 2026 un decreto presidencial que implementa la semana comprimida en todo el sector público nacional. Los Países Bajos llevan décadas en ese camino: su promedio es de 32 horas semanales y siguen siendo una de las economías más productivas de Europa.

En América Latina también se mueve algo. Brasil corrió su propio piloto en 2025 bajo el modelo 4x36 : cuatro días de trabajo, 36 horas totales, sin reducción de salario. Chile va más lejos: su Ley de las 40 Horas , que termina de implementarse en 2028, incluye la posibilidad de distribuir la jornada en esquema 4x3 , cuatro días trabajados y tres de descanso. México ya redujo la semana a 40 horas y algunas empresas exploran el paso siguiente. El mapa de la región se mueve hacia menos horas . Argentina eligió más .

La semana de cuatro días no es un capricho escandinavo ni un lujo de economías ricas. Es un modelo que tiene evidencia empírica contundente a su favor. Microsoft Japón la ensayó en 2019 y registró un aumento de productividad del 40% . Buffer , la plataforma de gestión de redes sociales, reportó un incremento del 22% en productividad , 88% más de postulaciones laborales y una caída del 66% en el ausentismo . En el piloto masivo del Reino Unido , que involucró a decenas de empresas y miles de empleados, la facturación creció un 1,4% en promedio , la rotación de personal cayó 57% , el burnout bajó 71% , y cuando terminó el ensayo, el 92% de las empresas eligió no volver a los cinco días.

¿Por qué funciona? Porque la productividad no es lineal. Un trabajador descansado, motivado y con tiempo para su vida personal rinde más en cuatro días concentrados que en cinco días de rutina, distracciones y reuniones que podrían haber sido un mail.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó en 2025 su informe específico sobre reducción de jornada laboral para América Latina y fue categórica: trabajar menos no daña la producción. Lo que sí daña la producción es el agotamiento crónico, la fatiga acumulada, la falta de tiempo para el cuidado, la recreación y el pensamiento creativo. Un trabajador que duerme bien, que puede llevar a su hijo al médico sin pedir permiso, que tiene un día entero para hacer lo que quiere antes de volver el lunes, ese trabajador no falta, no se va, no llega tarde y no trabaja a desgano.

Los beneficios para el empleador son igual de concretos. Menos rotación significa menos costo de selección y capacitación, que en Argentina con el nivel actual de litigiosidad laboral es un número que las pymes conocen muy bien. Más productividad por hora significa más output con la misma estructura de costos. Mejor reputación como empleador en un mercado donde el talento joven elige dónde trabajar no solo por el sueldo sino por la calidad de vida. Y un dato que las empresas que lo implementaron repiten: la semana de cuatro días obliga a revisar los procesos, eliminar la burocracia interna, reducir las reuniones inútiles y enfocarse en resultados.

Frente a todo esto, la reforma laboral de Milei aprobada el 28 de febrero de 2026 es un documento que parece escrito por alguien que no leyó nada de lo anterior. Habilita jornadas de hasta 12 horas diarias. Reemplaza el pago de horas extras con un banco de horas que el empleado puede compensar con francos, lo que en la práctica elimina el recargo del 50% y el 100% que la LCT establecía como costo real de la sobreexigencia. Reduce indemnizaciones, permite el pago en especie, limita el derecho de huelga. Es una reforma que le sirve al empleador que quiere bajar costos de papel y al trabajador que quiere trabajar más horas para compensar un salario que ya perdió el doble de lo que los índices oficiales reconocen.

Una reforma laboral verdadera en 2026 no discute si el patrón puede pagar menos la hora extra. Discute cómo Argentina se suma a la tendencia global que ya demostró que trabajar menos tiempo, mejor organizado, produce más, retiene talento, reduce conflictividad y mejora la vida de las personas. Discute cómo incorporar tecnología para que la productividad por hora suba y esa ganancia se comparta entre el capital y el trabajo en lugar de quedarse solo en uno de los dos lados.

En Instagram le pregunté a mis seguidores qué pensaban de la semana de cuatro días en Alemania y Finlandia. Las respuestas fueron abrumadoras. Casi nadie discutió si era posible. Casi todos preguntaron cuándo llegaría acá. La respuesta honesta es que no va a llegar sola. Va a llegar cuando la política laboral argentina deje de mirar para atrás y empiece a leer lo que el mundo ya probó, midió y confirmó.

El futuro del trabajo son cuatro días. En Argentina, por ahora, son doce horas.

Abogado laboral de la Universidad Buenos Aires y Magíster en IA