Novak Djokovic quedó afuera de Roland Garros contra un sudamericano

El ganador del certamen en tres oportunidades no pudo vencer al brasileño Joao Fonseca y perdió 3 sets a 2. Así las cosas, habrá un nuevo campeón.

Novak Djokovic , número cuatro del mundo, no pudo contra Joao Fonseca, número 30, y está eliminado de Roland Garros. El encuentro culminó casi llegando a las cinco horas en la Philippe Chatrier ante 15.000 personas, en cinco sets: 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 a favor del brasileño, que supo aprovechar el cansancio del serbio y logró la victoria más importante de su carrera. Ahora espera por Tommy Paul o Casper Ruud, en la cuarta ronda del torneo francés. Además, tras las ausencias de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, habrá un nuevo campeón de Grand Slam.

De esta forma, “Nole” volvió a perder en un Gran Slam cuando iba dos sets arriba después de 16 años, cuando el austríaco Jurgen Melzer lo derrotó por los cuartos de final de Roland Garros de 2010.

La cronología de la victoria sudamericana

El partido había comenzado como era de esperarse para la mayoría del público presente, con una supremacía de Djokovic que lo llevó a ganar los primeros dos sets a Fonseca. Sin embargo, a partir del tercero comenzó a sufrir problemas físicos como le ocurrió el jueves a Sinner, número 1 del mundo, contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Pero el serbio pudo batallar mucho más que el italiano.

Finalmente, la tercera manga le perteneció a la joven promesa de 19 años de Brasil y gracias a que el público de su país hizo las fuerzas necesarias, él se envalentonó y cobró fuerzas para seguir en carrera. En el cuarto set, ocurrió la sorpresa porque a dos puntos para que el serbio terminase con el partido, Fonseca no lo dejó quebrar y lo hizo él, para sentenciar el 7-5 y el 2 a 2 momentáneo del encuentro.

En el último set, con Djokovic molesto con el público brasileño por los cantos y gritos a favor de su tenista, el número cuatro del mundo le tiró la experiencia encima y quebró el segundo saque para ponerse 3-1 arriba. En lo que parecía una batalla mental ganada por el serbio por ese “break point”, Fonseca se repuso rápidamente y no le dejó confirmar la ruptura de saque, poniéndose en igualdad de condiciones nuevamente.

En el 5-5, con ambos jugadores agotados física y mentalmente, el nacido en Ipanema, Río de Janeiro, le quebró el saque y confirmó su victoria en el “game” siguiente, finiquitando 7-5 a su favor y regalándole a su madre, en el día de su cumpleaños, una victoria histórica para su país y para Sudamérica.