Kylie Minogue reveló que recibió un segundo diagnóstico de cáncer en 2021

En su nuevo documental de Netflix, titulado "Kylie", habló sobre el diagnóstico que no había anunciado previamente.

Kylie Minogue reveló que le diagnosticaron cáncer por segunda vez en 2021. A la icónica estrella del pop australiana le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2005, tenía 36 años en aquel momento.

En su nuevo documental de Netflix , titulado Kylie, disponible desde hoy (20 de mayo), habló sobre el diagnóstico que no había anunciado previamente .

“Mi segundo diagnóstico de cáncer fue a principios de 2021. Pude mantenerlo en secreto… No como la primera vez” , dijo Minogue, que ahora tiene 57 años.

“Por suerte, lo superé. Otra vez. Y todo está bien. Quién sabe qué me depara el futuro, pero la música pop me nutre… mi pasión por la música es mayor que nunca.”

La decisión de Kylie Minogue de no revelar su segundo diagnostico de cáncer

Minogue reveló que, tras su tratamiento, le costó "encontrar el momento adecuado" para anunciarlo públicamente, incluso después del éxito de su sencillo "Padam Padam", ganador de un premio Grammy en 2023, perteneciente a su álbum de entonces "Tension".

“No me siento obligada a contárselo al mundo, y la verdad es que en aquel momento no podía porque era solo un cascarón vacío”, dijo. “Llegó un momento en que no quería volver a salir de casa. 'Padam Padam' me abrió muchas puertas, pero en mi interior sabía que el cáncer no era solo un episodio pasajero en mi vida. Y realmente solo quería contar lo que pasó para poder superarlo. Me sentaba en entrevistas y en cada oportunidad pensaba: 'ahora es el momento', pero me lo guardé para mí”.

Según cuenta, su canción de 2023, "Story", hace referencia a esa época de su vida, con letras como "Tenía un secreto que guardaba para mí... Pasa página, cariño, sube al escenario". Minogue comentó sobre Story: "Necesitaba algo que marcara ese momento".

En el material promocional que acompaña al documental, Minogue afirmó que fue "decisión suya compartir" la información y que recibió el diagnóstico tras un chequeo rutinario. "Habrá alguien que se beneficiará de un recordatorio para hacerse revisiones médicas... La detección temprana fue de gran ayuda y estoy muy agradecida de poder decir que hoy estoy bien", añadió.

Esto se produce después de que Minogue hablara recientemente sobre su experiencia con el cáncer hace más de 20 años, diciendo que "todavía la acompaña hoy" .

Al reflexionar sobre el momento en que recibió el diagnóstico, explicó: "¿Por dónde empiezo? El shock".

Mingoue continuó: “Estás intentando comprender algo en lo que nunca antes habías pensado. Es un curso intensivo. Es muy profundo y extenso, y todavía me acompaña hoy en día de muchas maneras”.

Hoy lanzará un nuevo sencillo, "Light Up", coincidiendo con el estreno de su miniserie de tres partes en Netflix.