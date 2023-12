Carroza o calabaza: pago de costo social

El escenario de catástrofe que planteó Javier Milei desde la explanada del Congreso no hacen más que confirmar lo que ya se sabía. Argentina va a un ajuste de sus gastos brutal, tal vez como nunca antes en su historia.

Esta vez, con un asombroso respaldo social. Un 55% de los argentinos eligieron el riesgo de que la motosierra llegue a sus narices antes que seguir penando bajo un paradigma que parece haber llegado a su fin. Y no hubo eufemismos ni ocultamientos: Milei sinceró su idea desde el vamos y acaso se dé la paradójica situación de que termine siendo más moderado en la praxis que en el discurso previo. Rarezas respecto a los antecedentes, en los que la ortodoxia hasta aquí había ido en camino inverso: la tijera fue camuflada bajo los preceptos de aquella famosa frase de “si hubiera dicho lo que iba a hacer no nos votaba nadie”, atribuida falsamente a Carlos Menem (uno de los apellidos que vuelve a tomar protagonismo) pero de todos modos válida en sus fundamentos.

El experimento no es económico. La receta fue probada, con más fracasos que éxitos. Aunque parece que la culpa fue de los cocineros y no de los ingredientes, a juzgar por el equipo libertario. En cambio, sí estamos ante un experimento político, y en ese sentido la incertidumbre de los frenéticos días posteriores al balotaje aún no se despejó.