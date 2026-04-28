Javier Milei participó este martes de un debate en el Palacio Libertad sobre la obra de John Maynard Keynes, donde aseguró que su teoría fue funcional a “políticos corruptos”. El mandatario habló ante militantes y dirigentes oficialistas en la previa de su presencia en Diputados.
Javier Milei participó en un debate sobre Keynes y aseguró que "sirvió para que políticos corruptos arruinen la vida de la gente"
El Presidente encabezó una conferencia en el Palacio Libertad donde volvió a cuestionar al economista británico y defendió el rumbo de su plan económico.
-
Con Milei en duda, arranca el Foro Llao Llao 2026 con presencia del Círculo Rojo
-
Desregulación inmobiliaria y respuestas contra Sturzenegger: los colegios rechazan cambios y advierten por riesgos para el usuario
En una exposición centrada en la obra “Teoría General”, el Presidente calificó al economista británico como “un genio pero del mal” y sostuvo que sus ideas derivaron en políticas perjudiciales. “Sirvió para que políticos corruptos y mesiánicos le arruinen la vida a la gente”, lanzó. El panel estuvo conformado por el moderador del evento, el diputado Adrián Ravier y el economista Juan Carlos de Pablo.
El mandatario se mostró distendido en el escenario, rodeado de funcionarios y referentes del oficialismo. Antes de comenzar, saludó a su hermana Karina Milei y al asesor presidencial Santiago Caputo, en una escena que reflejó los equilibrios internos del espacio. Llamó la atención la ausencia del vocero Manuel Adorni, a quien Milei acompañará en forma de respaldo este miércoles en la Cámara de Diputados.
Durante su exposición, también recordó su paso por el programa de Alejandro Fantino y relató una anécdota sobre el debate entre keynesianos y libertarios. “El keynesiano le dice ‘usted tiene en sus manos el milagro de la multiplicación de los panes’ (…) el libertario le dice: el problema es usted, píquesela’”, ejemplificó. Luego, al reconocer al conductor entre el público, remató: “Ale querido, me hice famoso hablando de esto”.
En otro pasaje del discurso, Milei volvió a cuestionar a Europa por su política migratoria y aseguró: “Fíjense el quilombo que tiene Europa hoy. Tenía quebrado el sistema previsional mientras proponía la agenda verde, asesinando a los niños inocentes por nacer, y al mismo tiempo promovía el ingreso de extranjeros”, afirmó el mandatario, en un nuevo posicionamiento crítico también hacia el aborto. En ese sentido, volvió a apuntar contra el progresismo en los países donde se aplica la interrupción voluntaria del embarazo y sostuvo que “los verdes los matan antes de nacer”.
Al referirse a la situación de la Unión Europea, profundizó sus críticas: “Frente a esa cagada que se mandaron, ahora se ven los problemas claros. Lo quisieron arreglar, pero así está Europa hoy, al borde del extermino”.
Javier Milei: "La inflación va a caer hacia adelante”
Por otro lado, Milei reiteró que la inflación en la Argentina “va a caer hacia adelante”, luego del dato de 3,4% registrado en marzo, y deslizó una ironía hacia el peronismo al remarcar que los integrantes de su Gabinete son “compañeros de trabajo” y no “compañeros”.
“Durante el último semestre del año pasado, se desplomó la demanda de dinero y eso hizo saltar el nivel de precios. Al saltar el nivel de precios, la dinámica inflacionaria muestra un salto”, explicó.
En otro tramo, Milei volvió sobre la inflación y defendió el accionar de su equipo económico. “Con Toto (Caputo), con Santiago (Bausili), con Vladi (Werning) nos hemos pasado explicando” el comportamiento de la demanda de dinero, sostuvo, y apuntó contra la incomprensión de sus críticos: “Como nadie entiende nada estábamos más solos que Adán en el Día de la Madre”.
El jefe de Estado también agradeció a su ministro Luis “Toto” Caputo por el manejo de las finanzas públicas tras el gobierno de Alberto Fernández, y cuestionó a quienes reivindican el pensamiento keynesiano. “Todos esos pelotudos que dicen hay que volver a Keynes (…) les voy a explicar por qué no”, disparó.
Incluso tuvo un cruce con una persona del público durante la charla: “No es el momento y lugar”, lo interrumpió cuando intentó intervenir -aparentemente- sobre la inflación.
La conferencia se suma a otras exposiciones recientes del Presidente sobre teoría económica. Semanas atrás había encabezado una ponencia sobre Adam Smith, y adelantó que la próxima estará dedicada a Milton Friedman, uno de los principales referentes del liberalismo económico.
- Temas
- Javier Milei
- economía
Dejá tu comentario