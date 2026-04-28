Javier Milei participó en un debate sobre Keynes y aseguró que "sirvió para que políticos corruptos arruinen la vida de la gente"

El Presidente encabezó una conferencia en el Palacio Libertad donde volvió a cuestionar al economista británico y defendió el rumbo de su plan económico.

Javier Milei participó de un debate en el Palacio Libertad sobre la obra de John Maynard Keynes.

Javier Milei participó este martes de un debate en el Palacio Libertad sobre la obra de John Maynard Keynes, donde aseguró que su teoría fue funcional a “políticos corruptos” . El mandatario habló ante militantes y dirigentes oficialistas en la previa de su presencia en Diputados .

En una exposición centrada en la obra “Teoría General” , el Presidente calificó al economista británico como “ un genio pero del mal ” y sostuvo que sus ideas derivaron en políticas perjudiciales. “ Sirvió para que políticos corruptos y mesiánicos le arruinen la vida a la gente ”, lanzó. El panel estuvo conformado por el moderador del evento, el diputado Adrián Ravier y el economista Juan Carlos de Pablo.

El mandatario se mostró distendido en el escenario, rodeado de funcionarios y referentes del oficialismo. Antes de comenzar, saludó a su hermana Karina Milei y al asesor presidencial Santiago Caputo , en una escena que reflejó los equilibrios internos del espacio. Llamó la atención la ausencia del vocero Manuel Adorni , a quien Milei acompañará en forma de respaldo este miércoles en la Cámara de Diputados.

Durante su exposición, también recordó su paso por el programa de Alejandro Fantino y relató una anécdota sobre el debate entre keynesianos y libertarios. “ El keynesiano le dice ‘usted tiene en sus manos el milagro de la multiplicación de los panes’ (…) el libertario le dice: el problema es usted, píquesela’ ”, ejemplificó. Luego, al reconocer al conductor entre el público, remató: “ Ale querido, me hice famoso hablando de esto ”.

Milei keynes (2) El Gabinete asistió a la clase de Milei sobre Keynes.

En otro pasaje del discurso, Milei volvió a cuestionar a Europa por su política migratoria y aseguró: “Fíjense el quilombo que tiene Europa hoy. Tenía quebrado el sistema previsional mientras proponía la agenda verde, asesinando a los niños inocentes por nacer, y al mismo tiempo promovía el ingreso de extranjeros”, afirmó el mandatario, en un nuevo posicionamiento crítico también hacia el aborto. En ese sentido, volvió a apuntar contra el progresismo en los países donde se aplica la interrupción voluntaria del embarazo y sostuvo que “los verdes los matan antes de nacer”.

Al referirse a la situación de la Unión Europea, profundizó sus críticas: “Frente a esa cagada que se mandaron, ahora se ven los problemas claros. Lo quisieron arreglar, pero así está Europa hoy, al borde del extermino”.

Javier Milei: "La inflación va a caer hacia adelante”

Por otro lado, Milei reiteró que la inflación en la Argentina “va a caer hacia adelante”, luego del dato de 3,4% registrado en marzo, y deslizó una ironía hacia el peronismo al remarcar que los integrantes de su Gabinete son “compañeros de trabajo” y no “compañeros”.

“Durante el último semestre del año pasado, se desplomó la demanda de dinero y eso hizo saltar el nivel de precios. Al saltar el nivel de precios, la dinámica inflacionaria muestra un salto”, explicó.

En otro tramo, Milei volvió sobre la inflación y defendió el accionar de su equipo económico. “Con Toto (Caputo), con Santiago (Bausili), con Vladi (Werning) nos hemos pasado explicando” el comportamiento de la demanda de dinero, sostuvo, y apuntó contra la incomprensión de sus críticos: “Como nadie entiende nada estábamos más solos que Adán en el Día de la Madre”.

El jefe de Estado también agradeció a su ministro Luis “Toto” Caputo por el manejo de las finanzas públicas tras el gobierno de Alberto Fernández, y cuestionó a quienes reivindican el pensamiento keynesiano. “Todos esos pelotudos que dicen hay que volver a Keynes (…) les voy a explicar por qué no”, disparó.

Incluso tuvo un cruce con una persona del público durante la charla: “No es el momento y lugar”, lo interrumpió cuando intentó intervenir -aparentemente- sobre la inflación.

La conferencia se suma a otras exposiciones recientes del Presidente sobre teoría económica. Semanas atrás había encabezado una ponencia sobre Adam Smith, y adelantó que la próxima estará dedicada a Milton Friedman, uno de los principales referentes del liberalismo económico.