Causa "ANDIS": Casación también rechaza planteo de los hermanos Kovalivker para cerrar la causa

El máximo tribunal penal del país confirmó el rechazo a una excepción de cosa juzgada presentada por la defensa de los dueños de la Droguería Suizo Argentina. La investigación seguirá su curso

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el planteo de la defensa de los hermanos Kovalivker y ratificó la continuidad de la investigación por presuntas maniobras de corrupción en la ANDIS.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, resolvió declarar inadmisible el recurso interpuesto por la defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker contra la decisión que desestimó el planteo para anular la causa de las supuestas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal , integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar , resolvió declarar inadmisible el recurso interpuesto por la defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker contra la decisión que había desestimado el planteo para anular la causa por supuestas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad .

Con la resolución, se ratificó lo actuado por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi , permitiendo que la investigación sobre las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) continúe su curso.

En el voto mayoritario, conformado por los magistrados Yacobucci y Slokar , se enfatizó que el planteo de la defensa no logró demostrar un defecto concreto en lo resuelto por las instancias anteriores ni una afectación al debido proceso.

En el expediente principal se investigan múltiples maniobras de corrupción , entre ellas licitaciones presuntamente arregladas y desvío de fondos , ocurridas al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 , dentro de la ANDIS, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación .

Una red de acuerdos, dinero y empresarios bajo la lupa

Este jueves, el juez Casanello dictó 19 procesamientos en el marco de la causa, entre los que se encuentra el del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.

Según la pesquisa, estas acciones habrían sido posibles a partir de acuerdos espurios entre funcionarios de la ANDIS y actores del sector privado, vinculados a droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia.

Los procesados, de manera coordinada y de común acuerdo, habrían integrado una organización delictiva destinada a cometer ilícitos que les permitió obtener importantes sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública y, especialmente, del sector poblacional con discapacidad, particularmente vulnerable y beneficiario de pensiones no contributivas.

En ese entramado aparece mencionada la droguería Suizo Argentina, señalada en distintos registros y comunicaciones incorporadas al expediente. Sus directivos fueron allanados, aunque hasta el momento no prestaron declaración indagatoria.

En una de las capturas de mensajes de la causa, el procesado Pablo Atchabahian escribió: “Es importante tener gente con la bandera correcta”, acompañado por el emoji de la bandera de Suiza. Luego, en una conversación con el también imputado Matías Garbellini, afirmó haberlo hablado con “el helvético”.

La causa también da cuenta de episodios llamativos durante los procedimientos judiciales. Jonathan Kovalivker permaneció prófugo durante cuatro días tras eludir un allanamiento en su domicilio y se presentó finalmente ante la Justicia con un teléfono celular reseteado de fábrica, sin información almacenada.

Por su parte, su hermano Emmanuel fue interceptado en el barrio privado de Nordelta cuando intentaba abandonar el predio en su vehículo.

Durante los allanamientos en las propiedades de la familia y en la sede de la Droguería Suizo Argentina se detectaron movimientos inusuales.

En la vivienda de Jonathan, los investigadores encontraron una caja fuerte abierta, con bandas elásticas desparramadas y apenas unos pocos dólares sueltos, lo que reforzó la sospecha de que había sido vaciada minutos antes del arribo policial.

En tanto, al requisar el auto de Emmanuel, las fuerzas de seguridad hallaron u$s266.000 distribuidos en una decena de sobres con anotaciones, además de $7 millones en efectivo.

El expediente también puso bajo la lupa el ostentoso nivel de vida de los empresarios, reflejado en una colección de más de 15 autos de lujo, con modelos exclusivos de Ferrari y Porsche. Jonathan, piloto amateur en la Porsche GT3 Cup Trophy, posee vehículos como el 911 GT3 RS y el GT2 RS, mientras que su padre, Eduardo, se inclina por Ferraris clásicas, entre ellas un 275 GTB de 1965.