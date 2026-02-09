El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 9 de febrero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 9 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.420 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 9 de febrero
El dólar CCL cerró a $1.488,04 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.8%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 9 de febrero
El dólar MEP cerró a $1.447,99 y la brecha con el dólar oficial es de 2.0%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 9 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.872.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 9 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.476,35, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 9 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s70.368, según Binance.
