La UOM ratificó el paro de este miércoles contra la reforma laboral + Seguir en









El gremio metalúrgico convocó a una movilización nacional con abandono de tareas desde las 10 y una marcha al Congreso en rechazo al proyecto oficial.

La UOM ratificó el paro de este miércoles.

La UOM ratificó el paro general y la movilización nacional de este miércoles 11 de febrero contra la reforma laboral, con abandono de tareas desde las 10 y una marcha al Congreso que tendrá réplicas en todo el país, según la convocatoria difundida por el sindicato en sus canales oficiales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo a la pieza de convocatoria difundida por el gremio, la medida se realizará bajo la consigna “Movilización y paro general contra la reforma laboral” y se llevará adelante de manera simultánea en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país.

En la capital, la UOM confirmó una concentración a las 12 horas en la intersección de Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen, desde donde partirá la marcha al Congreso de la Nación.

Embed - Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina on Instagram: "PARO GENERAL Y MOVILIZACIÓN CONTRA LA REFORMA LABORAL Este miércoles marchamos al Congreso y en todo el país. A partir de las 10 hs, abandono de tareas. Concentramos a las 12 hs en Av de Mayo y Bernardo de Yrigoyen." View this post on Instagram La jornada incluirá el abandono de tareas desde las 10 de la mañana en los lugares de trabajo y forma parte de un esquema de protesta nacional impulsado por el sindicato para rechazar los cambios en la legislación laboral que impulsa el Gobierno.

Desde la organización sindical remarcaron que la convocatoria apunta a expresar un rechazo directo a la reforma laboral y a visibilizar el impacto que, según sostienen, tendría sobre las condiciones de trabajo, los derechos adquiridos y la protección de los trabajadores del sector metalúrgico y de la industria en general.

Sin paro, la CGT se movilizará al Congreso contra la reforma laboral La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió movilizarse frente al Congreso el 11 de febrero cuando se debata en el Senado el proyecto de reforma laboral del Gobierno. Así lo decidió este viernes su Consejo Directivo en su histórica sede de la calle Azopardo. El triunvirato reconoció que la votación será difícil, pero apuestan a un final abierto que les permita rechazar o morigerar la ley. La posibilidad del paro no llegó a discutirse. Se guardará esa carta para más adelante. En la previa a la reunión, dentro de la CGT trascendió un debate interno entre seguir apostando al diálogo o pasar a la acción con paro y otras acciones directas. Al final, se optó por un intermedio. Después de una reunión de más de tres horas, los principales líderes gremiales optaron por una "movilización fuerte" a la plaza de los Dos Congresos como próxima jugada contra la reforma laboral. Algunos gremios sondearon el paro o un cese de actividades, pero no se llegó a discutir. El panorama descripto por el triunvirato no fue muy optimista. Repasaron todas las reuniones y gestiones que se hicieron con gobernadores y senadores, pero solo están asegurados los votos de los cercanos. Por eso, Andrés Rodríguez (UPCN), uno de los hombres fuertes de la CGT, anticipó a este medio que "esta lucha no termina porque después del Senado, tiene que ir a Diputados. Si se llega a aprobar esta Ley en general, esperamos que en el tratamiento de artículo por artículo haya muchas modificaciones que respeten los derechos del movimiento sindical".