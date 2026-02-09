Los ADRs trepan hasta 7%, mientras los bonos operan mixtos y el riesgo país se acerca a los 500 puntos básicos + Seguir en









Las pérdidas de la semana pasada indicaron que el selectivo local cayó 6,6% en moneda dura, y los títulos bajaron en promedio un 3%.

El S&P Merval avanzan en el comienzo de la semana. Depositphotos

Los ADRs trepan hasta 7% en Wall mientras, mientras que los bonos soberanos operan mixtos este lunes. En ese marco, el riesgo país se sostiene sobre los 500 puntos básicos. El S&P Merval sube más de 1% a 3.008.365,190 puntos.

Pese a que el viernes los activos se recuperaron, las perdidas de la semana fueron pronunciadas con el S&P Merval que cayó 6,6% medido en dólares, y con los bonos que perdieron, en promedio, 3%.

Esta semana el contexto internacional medirá si seguirá o no la volatilidad y un punto central será el dato de inflación de Estados Unidos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU se mantuvieron prácticamente sin cambios el viernes, mientras los inversores continuaron evaluando el estado de la economía estadounidense.

Cómo le fue a los activos argentinos la semana pasada "La semana pasada, los activos argentinos, en particular las acciones, se movieron en línea con su beta frente a los mercados globales, en un contexto de risk-off que encontró algo de alivio el viernes.

El mercado accionario perdió gran parte de las ganancias observadas en enero y, desde octubre, el beta de Argentina se ubicó en torno a 1.3, por encima del promedio histórico cercano a 1", aseguraron en esta jornada desde Max Capital.

Por su parte, en lo que respecta a la renta fija, los bonos "se vieron afectados por el risk-off, pero naturalmente en menor medida que las acciones", agregó el mismo informe. El peso fue el activo más fuerte a nivel local, en línea con las monedas emergentes.