Charlas de quincho

Que aunque corto, el viaje que emprendió hoy el presidente Javier Milei al Foro de Davos, en Suiza , seguramente dará un par de días de respiro en el máximo nivel político del país, aunque sigue recalentado el ambiente parlamentario que continúa decantando la sacudida política que recibió en las últimas semanas del año pasado. Y, cuando finalmente comenzaron a sesionar (casi un mes después de lo previsto), además, de los frentes pulverizados que aún no definen sus nuevas conformaciones (en general, cruzadas), la segunda cosa que llamó la atención fue el nivel de agresividad y falta de educación que ostentaron en los debates (?) muchos de los “representantes del pueblo”, especialmente varios de los recién ingresados. “A este paso, van a tener que imponer un código de comportamiento . Estas situaciones eran extraordinarias hasta no hace mucho, pero ahora se está llegando al descontrol”, reconocía uno de los ujier más antiguo, alarmado por el comportamiento y la falta de respeto institucional, y de las jerarquías. Igual, y medio a los tumbos, se van perfilando las comisiones, y aumenta la presión de los sectores privados para acercarse a los legisladores -a favor y en contra- de las propuestas oficiales. De hecho, mientras surgen propuestas alternativas, como la del aumento de 1,5 punto más del Impuesto PAIS para evitar el incremento de los impuestos a la exportación -retenciones -, que especialmente en el caso del campo que aporta las más voluminosas en monto, es rechazado tanto por los productores, como por las empresas, y los gobernadores, al tratarse de impuestos no coparticipables. La actividad, que llega a ser febril en algunas oficinas, tuvo su punto máximo con la asistencia al Congreso de varios de los principales ministros y funcionarios , tal como pedía la oposición, y que tuvieron un desempeño dispar, aunque previsible. De hecho, el ministro del Interior, Guillermo Francos es, probablemente, el más consistente y con mejor manejo político para enfrentar el disenso, en tanto que otros no tienen la misma preparación, ni fortaleza. Uno de estos casos fue el del titular de Agricultura, que además de tener que “explicar” la suba de las retenciones que plantea el oficialismo, volvió a la carga con un viejo discurso académico que poco o nada tiene que ver con la compleja coyuntura que atraviesan las provincias en este momento, lo que le mereció un rápido cruce respecto a “lo que se declama” vs. “lo que se hace”. “ Billetera mata galán ”, fue el comentario de diputado mediterráneo, a pesar de que el funcionario en cuestión dista de entrar en la categoría de “galán”.

Lo que queda de la City a esta altura del verano , estuvo muy pendiente de las conversaciones de Economía con la misión del FMI que estuvo en Buenos Aires y que, tal como se preveía, terminó renegociando el acuerdo con el organismo internacional que, para algunos, “estaba caído desde hace meses”. Si bien las negociaciones fueron febriles, en apariencia se avanzó en forma concreta, situación que se podría oficializar ahora en Suiza, donde el presidente Milei (que no participó de la negociación en forma directa) tiene previsto encontrarse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva , tras lo cual se haría público el alcance total del nuevo planteo. Por supuesto, que no es lo único que va a hacer el Presidente en los pocos días que estará en Davos , ya que los pedidos de audiencia son inéditos, tal la “curiosidad” que despierta en todo el mundo el nuevo personaje que irrumpió desde el liberalismo, y que muy pocos se animan a definir. Pero tanto para “adentro”, como par “afuera”, se siguen dando señales como el asado “a la romana” que le impuso el fin de semana a sus funcionarios, en la primera reunión de Gabinete que celebró en Olivos, adonde está recién mudado. De tal forma, cada uno debió oblar su “cuota parte” del costo total del almuerzo que, consistió en asado, en saladas, y ensalada de frutas de postre. “¿Para qué dice que ‘invita’ si después hay que pagar ?”, preguntaba mitad en serio, mitad en broma, uno de los asistentes, aunque la mayoría del Gabinete está muy consustancial con el tema de los gastos y las señales. En tal sentido, también se inscribiría el viaje a Europa en vuelo de línea (Lufthansa), y con un gabinete muy reducido (media docena de personas), aunque en este caso, otros creen ver una decisión mucho más pragmática ante la posibilidad de un embargo internacional a la Argentina, por la deuda de YPF , cuya postergación de pago fue rechazada, y se teme que el avión presidencial podría correr la misma suerte que tuvo la fragata Libertad cuando fue retenida en Ghana , en octubre de 2012, por un reclamo de los fondos buitre.

Mar

A pesar del clima, particularmente extremo en la Argentina en las últimas semanas, y de los desastres ocurridos en distintas regiones turísticas como Corrientes, Córdoba, etc., los Quinchos siguieron a la orden del día, en casi todo el país. Y, siempre hay un clásico de los veranos calientes como es este 2024, que es el pedido a los funcionarios y dirigentes gremiales de mantenerse firmes en sus puestos, sin escapadas. Al menos como premisa inicial. Acaso ideal. De no cumplirse la máxima, al menos que sea una escapada lo menos ostentosa posible. Y, de mínima, evitar fotos playeras en Instagram y estados de WhatsApp (algo que a algunos/as les cuesta especialmente). Y de hecho, muchas segundas líneas se acoplaron a esta modalidad y partieron con sigilo a destinos de mar y arena en las costas de Brasil y de Uruguay. Allí se sorprendieron al encontrarse, y sellaron rápido un pacto de silencio, un ministro de una provincia norteña y un combativo dirigente gremial de ese mismo distrito, quienes suelen sentarse enfrentados en la mesa de negociación. Con los pies humedecidos por las transparentes y verdosas aguas de Bombinhas, al norte de Florianópolis, coincidieron en que regresaban a un país distinto y que ya no había diferencias de precios, a juzgar por las noticias que llegaban desde Argentina. “Nos fuimos con la nafta a $600 por litro y volvemos con la nafta a $900, casi lo mismo que acá”, dijo el funcionario provincial, que había ido hasta allí en auto, aprovechando la cercanía con la frontera, y para evitar también que lo vieran en las filas del check in de Aeroparque. El breve diálogo, incómodo, también incluyó un repaso de otros valores como los de los supermercados. “Sale más barato el asado acá que allá”, dijo el gremialista, azorado. “Pero es malo, conviene el cerdo. O el pescado, si te gusta”, sugirió el ministro. Se saludaron con más amabilidad que en la mesa de negociación paritaria y cada cual siguió con lo suyo, mascullando ambos la desgracia de saber que las vacaciones ya no eran tan secretas. Y, más allá de los gastos “personales” de los funcionarios en épocas de retracción económica, lo cierto es que la devaluación en Argentina impuso un abrupto cambio en las fronteras, donde ya no se ven las interminables colas de “visitantes” de los países vecinos que venían a hacer shopping, cargar combustible, y hasta para visitar al dentista, debido al mucho menor costo que había. “Ahora los precios están mucho más parejos, y aunque queda algún paso muy frecuentado por la época, como Fray Bentos, para ir a Uruguay, en el resto la baja es significativa”, reconocía un observador habitual de la dirección de estos flujos.

Glam

Claro que no todos los funcionarios están demasiado dispuestos a “acatar” el nuevo esquema de trabajo, y con tantas restricciones. Por caso, ya es un secreto a voces en Casa de Gobierno que, nuevamente, las relaciones entre el Presidente y su vice no están en su mejor momento, al punto que ayer Victoria Villarruel no se quedó al almuerzo en Olivos. Pero lo más urticante parece ser la “independencia” y el alto perfil que eligió la ahora titular del Senado. Y, aparentemente aún sin resignarse a haber perdido “ascendiente” sobre las áreas de Seguridad y de Defensa, sigue armando reuniones en la que es agasajada, y que ella misma promueve entre las distintas fuerzas. Por supuesto que los viajes también están a la orden del día, y no todo demasiado justificados, tal sería el caso de su presencia en la La Angostura, sede y “lugar en el mundo”, nada menos que del ex presidente Mauricio Macri y otros “famosos”. “Cuanto más glam mejor”, reconoce un mediático. De ahí saltó al Festival de Jesús María, en Córdoba, y ahora se teme que pueda haber algún cortocircuito durante el viaje de Milei a Suiza cuando Villarruel “estrenará” el ejercicio de la presidencia de la República.