Charlas de quincho: el PRO entre conquistas y outsiders, Adorni en el pozo, Kicillof con Serrat y el riesgo de otro Botnia

La cena de Fundación Pensar dejó pocas definiciones políticas, pero volvió el semental calabrés. Adorni sumó otra foto de respaldo, esta vez en Vaca Muerta. Kicillof en España, con traje de candidato. El peronismo se une en La Plata y los intendentes toman la posta de los reclamos a Nación. El Turco García, en la UBA. Córdoba: la Justicia en la mira. Polémica por proyecto de hidrógeno verde en Uruguay.

Kicillof en modo candidato: cumbre progresista y una charla inesperada con Serrat; mientras, en la cena del PRO se mostraron consquistas y outsiders. En tanto, Adorni sumó otra foto de respaldo, y el Turco García se paseó en la UBA.

El Gobierno acumula problemas, no solo políticos y económicos, sino también teóricos. Ahora, la inflación ya no es solo un fenómeno monetario , sino que también -parece- impacta el factor estacional, la guerra, el clima, el riesgo kuka, los empresarios que fijan precios y un largo etcétera.

Dio 3,4% en marzo y el IPC no le da bien a Milei, ni siquiera con el dibujo de la canasta desactualizada. Entre tanto, fotos de Adorni y Karina en el pozo (de Vaca Muerta), la capacidad instalada de la industria en niveles de 2002, pero el Toto consiguiendo dólares para reforzar las reservas y que la compra de dólares (un logro libertario 2026) no se vaya por la canilla del pago de vencimientos. Guiños del FMI, del BID y del Banco Mundial para darle alivio al Palacio de Hacienda de cara a los caudalosos pagos que se vienen.

El paso de Adorni por la cuenca neuquina coincidió con una nueva estrategia para salir del escándalo patrimonial: volver a ponerle picante al Twitter, con respuestas sarcásticas, como antes. Una previa de lo que se viene el 29 de abril en el Congreso, cuando deba exponer ante la Cámara de Diputados. ¿Será con Javier y Karina en el palco?

En lo político, esta semana se reactivará el Congreso para recibir la ley Hojarasca, craneada por Federico Sturzenegger , quien gana peso en el Gobierno. Mientras la interna entre karinistas y caputistas se puso al rojo vivo, con revoleo de acusaciones en las redes. La agenda empresaria se recostó sobre el AmCham Summit , con la presencia de hombres de negocios, funcionarios, gobernadores, que intentan ser optimistas con el rumbo del Gobierno. La de siempre: apoyo al orden macro, preocupación por la micro . Y, ahora se suma otra incertidumbre: el escenario político.

También este lunes se llevará a cabo la tradicional cena de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), que suele congregar a políticos de diferentes colores partidarios, ideologías, y que siempre tuvo un mensaje institucional, muy fuerte, apelando a la educación y la bandera de Ficha Limpia.

En fin, temas políticos que CIPPEC considera fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. Acorde con los tiempos, la conducción ahora está a cargo de un economista, Luciano Laspina, que viene del PRO,y que en diversas oportunidades se ha manifestado de acuerdo con el rumbo del Gobierno. Con matices, pero de acuerdo. Por parte del gobierno, confirmaron su asistencia Sandra Pettovello, Patricia Bullrich y, quizás, algún otro ministro. Por el momento no está previsto que asista Adorni, una probabilidad que tiene menos asidero si Ficha Limpia está en el temario.

Conquistas, outsiders y empresarios en la cena del PRO

Se esperaban definiciones políticas de Mauricio Macri en el escenario del restaurante El Central, en el predio de La Rural de Palermo. El expresidente fue el protagonista de la charla de cierre de la cena de Fundación Pensar, think tank del PRO. Distendido, comentó cómo la Inteligencia Artificial es la clave para el futuro. Inclusive, para el universo de las conquistas amorosas, terreno donde el semental calabrés es un especialista. "Conocí una mujer muy interesante y me dijo que para saber de ella podía preguntarle al ChatGPT", dijo, palabras más, palabras menos.

0e2ab19e-592f-46ef-ab42-cd19fa6dbcea Pocas definiciones políticas de Macri. En una charla con Gonzalo Siri revalidó sus dotes de galán.

Los comensales recibían el lomo con un cremoso de papas, que se llevó todos los aplausos, regado con un malbec del enólogo francés Michel Rolland, fallecido hace un mes. El comentario llamó la atención, ya que hasta allí la charla era de tecnología, en un mano a mano entre Macri y el divulgador científico Gonzalo Siri. Este último compartió la mesa de Macri, junto a Fernando de Andreis, secretario general del PRO, y hombres del sector privado, como el CEO del Banco Macro, Juan Parma, o el expresidente de Accenture Argentina, Sergio Kaufman.

Hubo quienes especularon con que Siri podría ser el "outsider" al que apueste el PRO para tener candidatos propios en 2027, lugar para el que se sondeó -hasta acá sin éxito- a Marcos Galperín o Jorge Brito. Sin embargo, lo cierto es que Siri saltó al escenario por la ausencia del español Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y opositor al gobierno de Sánchez, quien estaba en los papeles como el orador titular. "Yo lo voto", dijo una comensal respecto a Siri, pero en el PRO no lo ven como candidato.

"Argentina ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones”, fue acaso el único tiro por elevación a Milei. Acaso, los mensajes políticos quedaron a cargo de María Eugenia Vidal, que preside la Fundación y abrió la velada, luego de una recepción con bandejeo variado, donde las empanadas fueron la estrella, aunque era para precavidos dado la abundancia de camisas blancas entre los presentes.

“Con ganar una elección no es suficiente, que eso no tiene sentido si no tenemos equipos preparados y planes de gobierno sólidos. La improvisación es un lujo que no nos podemos dar”, dijo Vidal en el inicio de la jornada. Le siguió una disertación de Jorge Macri sobre temas de gestión. La improvisación, así, asoma como palabra clave para cuestionar a LLA.

Lo cierto es que en el PRO miran con atención la crisis interna de los libertarios. Una oportunidad para retener la Ciudad en 2027, el objetivo principal. Sin embargo, no hay una mirada apocalíptica respecto al rumbo de Milei, sobre todo por las oportunidades políticas que tiene los libertarios, a diferencia del escenario que enfrentó Cambiemos en 2018. “En primer lugar, el peronismo está roto. En segundo, Kicillof se encamina a ser el candidato y eso para Milei es una fiesta porque le ordena la campaña. Y en tercero, nunca fue tan fácil negociar con los gobernadores: te votan todo en el Congreso y no les ponés competencia en las provincias”, analizaba un asistente, ya con el postre de chocolate sobre la mesa.

Entre otros, se lo vio a Cristian Ritondo, un día antes de la reunión del PRO bonaerense, cuando el diputado junto con la vicepresidenta primera Soledad Martínez y el vicepresidente segundo Pablo Petrecca juntaron a la tropa territorial. En ese marco, se formalizó la designación de María Florencia de Sensi como secretaria general, quien también estuvo en La Rural.

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En la cena se vio al gabinete porteño casi en pleno, al mismo tiempo que llegaron a Palermo empresarios y dirigentes, como el exHSBC Gabriel Martino, Federico Braun de La Anónima, el banquero Guillermo Stanley, los exministros Guillermo Dietrich y Eugenio Burzaco, así como los embajadores Erik Høeg (Unión Europea), Diego Cánepa (Uruguay) y Fares Yassir (Marruecos), Julio Glinternick Bitelli (Brasil).

En términos de ausencia, no fueron de la partida los dos gobernadores del PRO: Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Una señal que va en línea con los cierres políticos 2027.

Intendentes al frente, bandejeo y una foto imposible

"La diferencia es que ahora los llamás y vienen". Sutil, un funcionario bonaerense celebró la nutrida convocatoria de intendentes que el martes pasado marcharon al Ministerio de Economía para presentarle una serie de reclamos a Luis Caputo. La frase refiere al cambio de clima político y a un negocio que cada vez más dirigentes consideran rentable: oponerse a Javier Milei.

Cerca de 150 alcaldes de todo el país acudieron al llamado de la Federación Argentina de Municipios (FAM) que comanda el matancero Fernando Espinoza. Desde el riograndense Martín Pérez, hasta el quiaqueño Dante Velázquez, hubo representantes de los cuatro puntos cardinales, quienes elevaron la voz en reclamo de fondos, obras y subsidios, entre otros ítems.

Kicillof intendentes

La jornada se dividió en dos. La primera parte tuvo lugar en el atrio del Palacio de Hacienda, donde los manifestantes dejaron una carta en mesa de entrada dirigida al ministro Caputo. Posteriormente, la crew se trasladó hasta la calle Cerrito al 800, sede de la FAM, donde se sumaron los gobernadores Axel Kicillof y, sorpresivamente, Ricardo Quintela. Hubo nutrida presencia de coroneles bonaerenses: Carlos Bianco, Javier Alonso, Gabriel Katopodis, Andrés Larroque y Silvina Batakis fueron algunos de los que dijeron presente.

Las penurias de los alcaldes versaron en torno al deterioro en el tejido social. "Cada vez más gente pide comida, trabajo, remedios, vacunas. Nos está desbordando", admitieron con preocupación. Para colmo, el medio aguinaldo asoma en el horizonte y muchos ya anticipan problemas de liquidez. Precisamente, el dueño de una sastrería de la zona se acercó a saludar a Katopodis y compartió su balance: "No estamos vendiendo nada. Lo que vivo ahora no lo viví nunca".

Puertas adentro de la sede de la FAM no faltó el bandejeo. Giraron vasos de gaseosa y empanadas. Afuera, alguien empezaba a tomar la temperatura electoral. "Acá adentro hay al menos cinco candidatos a gobernador", deslizaba. El sol del 2027 viene asomando. Tras una charla fugaz que giró sobre la coyuntura económica, varios jefes comunales abandonaron el edifico. Algunos de ellos debían asumir cargos en los PJ locales. Así, por ejemplo, se retiraron Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso) y Fernando Moreira (San Martín). También el exintendente de Ituzaingó Alberto Descalzo.

La foto final fue trabajosa. La seguridad debió extender las vallas para que todos quedarán dentro del cuadro. Tal fue la convocatoria que la tarima no dio abasto y varios debieron colocarse por debajo. Después de algunos minutos entre bromas y sonrisas, finalmente Kicillof, Quintela y Espinoza tomaron el centro. Julio Alak (La Plata), Marisa Fassi (Cañuelas), Rosario Romero (Paraná), Dante Velázquez (La Quiaca) y Martín Pérez (Río Grande) se metieron en el plano cerrado de la toma.

¿El balance final? "No creo que nos den bola, pero había que hacerlo".

¿Todos unidos triunfaremos?

En clave política, la rosca municipal no se agotó con el pedido de fondos a Caputo. Por caso, con un mensaje que excedió lo local, el intendente de La Plata, Julio Alak, asumió la conducción del PJ platense y aprovechó el acto para dejar una definición que resonó fuerte en el tablero peronista: “Axel Kicillof presidente en 2027”. La consigna no fue lateral, sino el eje de una convocatoria más amplia: construir un frente nacional y bonaerense que vuelva competitivo al espacio.

WhatsApp Image 2026-04-19 at 9.58.26 AM Alak, al frente del PJ platense y del operativo "Axel 2027".

El acto, con más de mil militantes en la sede partidaria de calle 54, funcionó como una postal de unidad -al menos en lo discursivo- y como una señal hacia adentro del peronismo. Contó con figuras del armado provincial como Andrés Larroque, Florencia Saintout y jefes del PJ de la región. Alak insistió en bajar tensiones internas: “No sobra ningún peronista”, repitió, en un mensaje dirigido a las distintas tribus del PJ. Así, destacó la presencia de dirigentes de otros espacios -incluida la UCR- y reivindicó el histórico abrazo entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín como símbolo de un “tercer movimiento histórico”. En esa línea, celebró el acercamiento entre el gobernador Axel Kicillof y el radical Federico Storani, en un gesto que apunta a ampliar la base política más allá del PJ duro.

Otro de los puntos que dejó tela para cortar fue su defensa de las PASO. Alak planteó que en 2025 deben utilizarse para dirimir candidaturas y ordenó el discurso en torno a la “democracia interna”, en sintonía con sectores que rechazan el cierre de listas a dedo.

“El modelo Milei destruye la producción y el trabajo”, sintetizó, al tiempo que buscó posicionar a Kicillof como la contracara de esa política. “Todos unidos triunfaremos… Axel Kicillof presidente de la Nación”.

Kicillof en modo candidato: cumbre progresista y una charla inesperada con Serrat

Pero no solo hay armados en Buenos Aires, Axel Kicillof hizo una gira por España que dejó algo más que fotos protocolares: lo posicionó como presidenciable y sumó una perlita, una charla íntima con Joan Manuel Serrat.

Desde Barcelona, en el marco de una cumbre progresista que reunió a líderes globales, el gobernador bonaerense apuntó directo contra el presidente Javier Milei: “La dirección que le imprime Donald Trump al mundo, representada en Argentina por Milei, genera mucho daño”, lanzó, alineándose con el discurso dominante del foro.

Puertas adentro, según comentan quienes estuvieron en la cumbre, hay una idea que se repite: “nadie duda” de que Kicillof será el candidato opositor en 2027. No es solo una lectura local: dirigentes, inversores y hasta jefes de Estado lo trataron como tal. El respaldo más explícito llegó del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien lo definió sin rodeos como “posiblemente el próximo presidente de Argentina”. Una frase que, en cualquier quincho peronista, ya circula como título propio.

WhatsApp Image 2026-04-19 at 9.57.09 AM Kicillof y Serrat, encuentro sorpresivo en España.

Kicillof se movió con agenda de jefe de Estado: reuniones con Petro, con el chileno Gabriel Boric, con la socialista alemana Katarina Barley y con funcionarios del PSOE. Incluso fue invitado a una cena por el presidente español Pedro Sánchez.

Pero además sumó encuentros clave que refuerzan su proyección regional: mantuvo una bilateral con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien analizó la situación de ambos países y de América Latina, y coincidieron en la importancia de este tipo de foros para el futuro de la relación entre Argentina y Brasil. También se reunió con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, con quien conversó sobre el rol de Sánchez en Europa como referente opositor a la guerra y su política interna para amortiguar el impacto económico del conflicto en Medio Oriente.

En la misma línea, compartió un encuentro con la dirigente italiana Elly Schlein, donde analizaron la situación económica de Argentina e Italia y el papel de las oposiciones para construir alternativas concretas.

Pero si hay una historia que ya se ganó su lugar en el anecdotario político es la que ocurrió en la Biblioteca Gabriel García Márquez. Kicillof esperaba a Petro cuando apareció Serrat, sin aviso previo. “Me dijeron que estabas acá y quise venir a saludarte”, fue el arranque. No se conocían. Terminaron charlando casi una hora de política, música y cine. Un cruce improbable que mezcla cultura y poder, ideal para alimentar sobremesas.

Entre los imponderables: debieron intervenir de urgencia a Carli Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, y debió posponer su regreso al país.

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Uruguay busca evitar un Botnia II y espera por el nuevo Conrad

El presidente uruguayo Yamandú Orsi tiene claro que la economía no está creciendo lo suficiente y que se precisan nuevas inversiones para dinamizar la actividad. En la otra orilla, hay pocos proyectos en agenda capaces de “mover la aguja”, por lo que el de HIF Global en Paysandú tiene una consideración especial, ya que prevé una inversión de más de u$s6.000 millones para producir hidrógeno verde en Paysandú.

Pero el asunto no viene fácil, por complicaciones a varios niveles. Por un lado, hay reparos al proyecto desde Entre Ríos, ya la ciudad de Colón está frente a Paysandú (las une un puente) y los grupos ambientalistas ya agitan protestas. Nadie quiere otro conflicto como el de Botnia en 2003; una larga batalla en otra costa, la que divide Gualeguaychú de Fray Bentos. “El presidente tiene claro que no puede confrontar con Argentina, y está buscando la manera de que el proyecto incorpore algunas demandas de los argentinos para darle luz verde rápidamente", dijo un asesor cercano a Orsi.

Con este panorama, está tomando un rol relevante el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. El jerarca tiene diálogo fluido con Orsi y está proponiendo el traslado del proyecto a terrenos de la empresa pública Ancap. “Es una forma de contemplar los reclamos argentinos, al retirarse una cierta distancia hacia dentro del territorio, mientras se mejora el proyecto desde el punto de vista logístico, con acceso directo al tren”, explicaron desde esa intendencia uruguaya. Agregaron que la empresa está afín a esta posibilidad, si no implica más demoras en la aprobación de la inversión. “Pero cambiar la localización no es tan sencillo y -la verdad- deberíamos buscar algo de consideración de la otra parte", deslizó un funcionario cercano a Olivera, sin entrar en más detalles.

En despachos de Montevideo también tienen la información de que la empresa no se opondría a una relocalización del proyecto si no hay demoras adicionales y se supera el problema con Argentina. “Es una vía de solución que a la empresa no le disgusta”, dijo un alto jerarca del gobierno, que está en contacto directo con HIF Global.

En términos de inversiones, desde Argentina se sigue con atención lo que ocurre en el Este, aunque ya pensando en la temporada estival 2027. Es que se conoció en estos días la adquisición por u$s160 millones del Hotel Enjoy Punta del Este (exConrad) por parte del grupo brasileño JHSF. Un emblema esteño y un ícono para empresarios y celebrities de ambas orillas del Río de la Plata.

Las autoridades de la firma brasileña llegaron el lunes pasado a Maldonado para firmar el acuerdo, el martes se entrevistaron con el presidente Orsi y regresaron a San Pablo en jet privado. En pocos días regresarán para presentar oficialmente el rebranding, que incluye el cambio de nombre a Fasano Península para la temporada que se viene y una inversión de u$s500 millones para obras que van desde ampliación hasta la incorporación de un shopping con 50 locales y restaurantes, además de un hotel Fasano, un casino y unidades residenciales.

Córdoba: la Justicia en la lupa

Hay un tema que empieza a generar ruido en tribunales y todavía no escaló a nivel nacional: en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hay dos camaristas y dos funcionarios imputados por presuntas maniobras para intervenir en la integración del tribunal y direccionar causas de alto impacto económico. No es un expediente menor: lo que está en discusión es el funcionamiento interno de un tribunal clave.

La causa la impulsan los fiscales Pablo Nicolás y Maximiliano Hairabedian y ya generó una tensión concreta dentro del fuero. Hay una grieta entre el Ministerio Público Fiscal y la Cámara de Apelaciones, algo poco habitual en este nivel.

Según la denuncia, los imputados habrían aprovechado vacantes y el sistema de rotación para intervenir en expedientes de “relevancia económica”. En ese marco, la víctima sostiene que en diciembre de 2023 el camarista Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi le pidieron convalidar una integración irregular en una causa por evasión agravada contra un exdirectivo de la cerealera Bunge. Al negarse, denuncia que empezó un proceso de hostigamiento laboral que derivó en su licencia.

En ese contexto, también se observa el vínculo con algún cortesano, quien suele cenar con el camarista imputado en sus visitas a Córdoba, un dato que en el clima actual empieza a ser leído con atención dentro del ámbito judicial. A la par, la investigación también pone la lupa sobre la evolución patrimonial de Sánchez Torres.

El viernes 17 de abril fue indagado Sánchez Torres. Con imputaciones por abuso de autoridad, falsedad ideológica y coacción, y un conflicto abierto dentro de la Justicia, el caso tiene volumen para escalar.

El Turco en la UBA

Más de 400 personas participaron de una jornada de concientización y prevención de adicciones en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, encabezada por Claudio Omar “el Turco” García, quien brindó una charla magistral donde hizo referencia a su historia personal.

El encuentro reunió a referentes de distintos ámbitos para abordar una problemática creciente. Junto al ex delantero, disertaron el abogado egresado de la UBA Mauricio D'Alessandro, el psicólogo especialista en consumos problemáticos también egresado de la misma universidad Guido Revale, y el médico toxicólogo Carlos Damin, director del Hospital Fernández y profesor titular de la UBA.

WhatsApp Image 2026-04-18 at 3.42.21 PM El Turco en la UBA. Agita la política porteña.

Durante su exposición, “el Turco” relató en primera persona los momentos más críticos de su vida. “No conseguía trabajo por el tema del consumo y la pasé muy mal”, recordó ante el público que colmó el Aula Magna de la facultad, al tiempo que describió su traslado a Venado Tuerto y luego a Paranacito en busca de una salida.

A partir de allí, su historia cambió de rumbo. “Hoy llevo limpio 18 años y la verdad que estoy muy feliz. Durante el tiempo que estaba en consumo me perdí muchas cosas, como enseñarles a mis hijos a patear una pelota, que lo terminó haciendo su abuelo, que en su vida jugó al fútbol”, dijo.

El evento se desarrolló en un ámbito de peso institucional y político, en medio de las pujas por el financiamiento a las casas de estudios, víctimas del paso de la motosierra de Milei. La Facultad de Medicina de la UBA cuenta con una activa presencia de la agrupación Nuevo Espacio, vinculada al dirigente del PJ Juan Manuel Olmos (la vicedecana de la facultad, Claudia Negri, que respondé a él, asumió el año pasado como legisladora porteña). El “Turco” García se mueve en la política porteña de la mano del Partido Integrar.