En la semana del Black Friday, las grandes cadenas de retail y las redes de franquicias encaran su temporada más exigente frente a un consumidor que compara más y elige con cuidado cada compra. La analítica de video convierte el flujo de clientes en información para decidir cuántas cajas abrir, dónde ubicar al personal y qué sucursal necesita ajustes.

El Black Friday de este viernes 27 de noviembre abre el tramo más intenso del año para el retail . En simultáneo, más de 70 shoppings de todo el país participan hasta el domingo 29 de Black Shopping Days , una campaña impulsada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC). Pocas semanas antes, el CyberMonday había movido $682.185 millones en tres días, con 6,5 millones de órdenes, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Pero la temporada alta de este año llega con una particularidad: un consumidor más selectivo, que compara precios, espera las promociones y decide cada compra con más cuidado. La propia CACE lo describió como un comprador que sigue apostando por el canal digital, pero "de una manera mucho más estratégica". En los locales físicos ocurre algo parecido: la circulación de gente no siempre se traduce en ventas.

En ese escenario, para las cadenas que operan decenas de puntos de venta, la pregunta deja de ser cuánta gente entra. La pregunta pasa a ser qué hacer con esa información.

Las estadísticas oficiales miden cuánto se vende, pero no cuántas personas entraron a un local y se fueron sin comprar. Ese dato, invisible durante años, es hoy uno de los más valiosos para una cadena: la tasa de conversión de cada punto de venta.

La analítica de video lo hace posible con una infraestructura que la mayoría de las cadenas ya tiene instalada. Las cámaras ubicadas en los accesos cuentan visitantes en tiempo real y distinguen entradas de salidas. Cruzado con los tickets del sistema de ventas, ese conteo muestra qué porcentaje de quienes ingresan termina comprando, por sucursal, por día y por franja horaria.

El cambio es de enfoque: la cámara deja de ser un registro para revisar lo que pasó y se convierte en un instrumento de medición. En una temporada donde cada visita cuesta más convertirla en venta, saber dónde y cuándo se pierde esa oportunidad es el primer paso para corregirlo.

Colas y cajas: el tiempo de espera también vende

En los días pico, el punto más crítico de un local suele estar al final del recorrido. Un relevamiento internacional de la plataforma Waitwhile indica que cerca del 80% de los consumidores evita los lugares con filas largas, y que casi cuatro de cada diez de ellos terminan eligiendo a la competencia o abandonando la compra.

La analítica de video permite anticiparse. El sistema mide la cantidad de personas en la zona de cajas y el tiempo que permanecen esperando. Cuando se supera un umbral definido por la propia cadena, envía una alerta al supervisor para habilitar una caja más o reasignar personal antes de que la fila se forme.

El registro histórico suma un segundo valor. Los datos de este Black Friday sirven para planificar las semanas que siguen, con el 24 de diciembre como la fecha de mayor exigencia del año: cuántas cajas hacen falta, a qué hora y en qué sucursales.

Personal: la dotación según el flujo real

El personal es uno de los costos más altos de cualquier cadena, y en temporada alta también es el más difícil de ajustar. Durante años, los turnos se armaron sobre la experiencia de cada gerente y la intuición sobre los días fuertes.

El conteo de visitantes por hora cambia esa lógica. Con la curva real de afluencia de cada local, es posible reforzar las franjas de mayor movimiento y evitar la sobredotación en las horas tranquilas. Los mapas de calor agregan una capa más: muestran qué sectores del salón concentran gente sin atención y dónde conviene ubicar a los vendedores.

En diciembre, con horarios extendidos y equipos reforzados, esa información permite distribuir mejor un recurso que no sobra.

Muchas sucursales, una sola mirada

Para las redes de locales, el desafío se multiplica. Según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), en el país operan alrededor de 2.000 marcas franquiciantes, con unos 56.800 puntos de venta. Y el 34,7% de los franquiciados ya administra más de una unidad. Con márgenes ajustados, el foco del sector pasó de la cantidad de aperturas a la eficiencia operativa y la rentabilidad de cada local.

Ahí la analítica de video aporta algo que ninguna visita de supervisión puede dar: comparar todas las sucursales con los mismos indicadores y al mismo tiempo. Afluencia, conversión, tiempos de espera y horarios de apertura quedan visibles en una plataforma centralizada. Así, la casa central o el franquiciante detectan qué local se aparta del estándar y por qué.

"En una cadena con treinta o cuarenta locales, las cámaras ya están instaladas. El salto está en dejar de usarlas solo para revisar lo que pasó y empezar a usarlas para medir lo que pasa: cuánta gente entra, cuánto espera, dónde se concentra", explica Marcos Gómez, Director Ejecutivo de USS. "Con esa información, el gerente de operaciones puede comparar sucursales con los mismos criterios y tomar decisiones con datos, no con impresiones."

El resguardo en el momento de mayor rotación

La temporada alta también concentra riesgo. Los depósitos y las trastiendas acumulan más stock que en cualquier otro momento del año, la recepción de mercadería se intensifica y los cierres se hacen más tarde. Es la ventana en la que una pérdida pesa más sobre el resultado.

La misma infraestructura que mide el salón durante el día cubre esos puntos sensibles. Cuando el local cierra, el monitoreo 24/7 con videoverificación permite confirmar un evento real antes de movilizar una respuesta.

"La misma cámara que cuenta visitantes en el salón cuida el depósito cuando el local cierra", señala Gómez. "Para una cadena, eso significa que la inversión en seguridad deja de ser un costo aislado y pasa a formar parte de la gestión del negocio."

Una temporada que deja datos

Noviembre y diciembre funcionan como una prueba de exigencia para el retail: más gente, más operaciones y menos margen de error. Las cadenas que atraviesan este período midiendo su operación no solo resuelven mejor el día a día. También terminan el año con una base concreta para planificar el próximo: qué sucursales convierten mejor, qué franjas necesitan refuerzo y dónde se pierden ventas.

Es la misma transformación que atraviesa a toda la seguridad electrónica. La videovigilancia dejó de ser un sistema que solo registra para convertirse en una fuente permanente de información. Con un consumidor cada vez más selectivo, transformar cada visita en un dato útil puede marcar la diferencia entre una buena temporada y una oportunidad perdida.