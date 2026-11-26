La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en sus prestaciones durante diciembre de 2026, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente. Entre los beneficios alcanzados se encuentra el Complemento Leche, una ayuda económica pensada para garantizar el acceso a alimentos durante el embarazo y la primera infancia.
Plan de los Mil Días: ANSES sube el Complemento Leche a $61.510 en diciembre de 2026
Las familias beneficiarias recibirán una actualización mensual según la inflación. Conocé quiénes acceden y cuándo empieza su acreditación.
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Esta prestación forma parte de las políticas públicas destinadas al cuidado integral de las madres y sus hijos durante los primeros años de vida. Su cobro es compatible con otras asignaciones y programas alimentarios, aunque existen condiciones para que el dinero se incorpore a la liquidación mensual.
Quiénes reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días
El Complemento Leche está destinado a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta tres años y a las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE). La prestación forma parte del Plan de los Mil Días, establecido por la Ley 27.611, que busca garantizar la atención integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.
En diciembre de 2026, el subsidio alimentario tendrá un incremento previsto del 2,17%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Con esta actualización, el monto probablemente quedará en $61.510. El beneficio se paga por cada hijo que reúna las condiciones de acceso y se mantiene hasta el mes en el que cumple tres años. Además, es compatible con la Tarjeta Alimentar.
Hay que inscribirse para cobrar el subsidio de $61.510 o es automático
No hay que hacer una inscripción ni presentar una solicitud para recibir el Complemento Leche. ANSES identifica a los beneficiarios a partir de la información personal y familiar registrada en sus sistemas. Una vez incorporado, el subsidio se deposita mensualmente en la misma cuenta bancaria donde el titular recibe la asignación principal.
En diciembre, las familias también tendrán una actualización en el valor de la AUH, cuyo importe general ascenderá a $163.075 por hijo, según las estimaciones de movilidad. Cuando corresponde aplicar la retención del 20%, el depósito mensual será de $130.460.
La Resolución 56/2026 permite acreditar el monto completo por niños de hasta cuatro años inclusive cuando ANSES verifica automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios. La retención del 20% se aplica sobre la AUH y no sobre los subsidios alimentarios.
Cuánto puede demorar la activación del pago tras comenzar a cobrar la AUH
La incorporación del Complemento Leche puede demorar hasta 90 días desde el inicio del cobro de la AUH o la Asignación por Embarazo, debido al proceso de actualización de los registros y las liquidaciones. Durante ese período, los titulares pueden consultar si el beneficio ya figura entre las prestaciones asignadas a través de Mi ANSES. Para verificar los importes correspondientes a diciembre, deberán seguir estos pasos:
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ir a Mi ANSES desde la página oficial o la aplicación móvil
iniciar sesión con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social
acceder a la sección "Hijos"
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seleccionar la opción "Mis Asignaciones"
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consultar el período correspondiente y revisar los conceptos liquidados
Desde esta plataforma también es posible comprobar si el organismo aplicó la retención del 20% sobre la AUH y si incorporó los complementos alimentarios correspondientes. En caso de que hayan transcurrido los 90 días y el subsidio todavía no figure en la liquidación, los beneficiarios pueden consultar su situación a través de la línea gratuita 130 o solicitar atención en una oficina de ANSES.
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