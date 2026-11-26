Plan de los Mil Días: ANSES sube el Complemento Leche a $61.510 en diciembre de 2026 + Agregar ámbito en









Las familias beneficiarias recibirán una actualización mensual según la inflación. Conocé quiénes acceden y cuándo empieza su acreditación.

ANSES brinda asistencia económica a las familias durante el embarazo y la primera infancia. Magnific

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en sus prestaciones durante diciembre de 2026, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente. Entre los beneficios alcanzados se encuentra el Complemento Leche, una ayuda económica pensada para garantizar el acceso a alimentos durante el embarazo y la primera infancia.

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Esta prestación forma parte de las políticas públicas destinadas al cuidado integral de las madres y sus hijos durante los primeros años de vida. Su cobro es compatible con otras asignaciones y programas alimentarios, aunque existen condiciones para que el dinero se incorpore a la liquidación mensual.

El Plan de los Mil Días busca garantizar el acceso a una alimentación adecuada. Magnific Quiénes reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días El Complemento Leche está destinado a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta tres años y a las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE). La prestación forma parte del Plan de los Mil Días, establecido por la Ley 27.611, que busca garantizar la atención integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

En diciembre de 2026, el subsidio alimentario tendrá un incremento previsto del 2,17%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Con esta actualización, el monto probablemente quedará en $61.510. El beneficio se paga por cada hijo que reúna las condiciones de acceso y se mantiene hasta el mes en el que cumple tres años. Además, es compatible con la Tarjeta Alimentar.

Las prestaciones alimentarias acompañan los ingresos mensuales de los hogares beneficiarios. Magnific Hay que inscribirse para cobrar el subsidio de $61.510 o es automático No hay que hacer una inscripción ni presentar una solicitud para recibir el Complemento Leche. ANSES identifica a los beneficiarios a partir de la información personal y familiar registrada en sus sistemas. Una vez incorporado, el subsidio se deposita mensualmente en la misma cuenta bancaria donde el titular recibe la asignación principal.

En diciembre, las familias también tendrán una actualización en el valor de la AUH, cuyo importe general ascenderá a $163.075 por hijo, según las estimaciones de movilidad. Cuando corresponde aplicar la retención del 20%, el depósito mensual será de $130.460. La Resolución 56/2026 permite acreditar el monto completo por niños de hasta cuatro años inclusive cuando ANSES verifica automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios. La retención del 20% se aplica sobre la AUH y no sobre los subsidios alimentarios. Las familias pueden consultar el detalle de sus asignaciones a través de Mi ANSES. Magnific Cuánto puede demorar la activación del pago tras comenzar a cobrar la AUH La incorporación del Complemento Leche puede demorar hasta 90 días desde el inicio del cobro de la AUH o la Asignación por Embarazo, debido al proceso de actualización de los registros y las liquidaciones. Durante ese período, los titulares pueden consultar si el beneficio ya figura entre las prestaciones asignadas a través de Mi ANSES. Para verificar los importes correspondientes a diciembre, deberán seguir estos pasos: ir a Mi ANSES desde la página oficial o la aplicación móvil

iniciar sesión con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social

acceder a la sección "Hijos"

seleccionar la opción "Mis Asignaciones"

consultar el período correspondiente y revisar los conceptos liquidados Desde esta plataforma también es posible comprobar si el organismo aplicó la retención del 20% sobre la AUH y si incorporó los complementos alimentarios correspondientes. En caso de que hayan transcurrido los 90 días y el subsidio todavía no figure en la liquidación, los beneficiarios pueden consultar su situación a través de la línea gratuita 130 o solicitar atención en una oficina de ANSES.

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