Comienzan las semanas de cine de Cannes y de Sitges

Con la Semana del Festival de Cannes en el Gaumont y la Muestra del Festival de Sitges, también en el Gaumont, culminan las actividades del 15° mercado audiovisual Ventana Sur, el lado comercial de mayor peso internacional del Incaa. Coordinada con el Marché du Film de Cannes, la Semana trae seis de las películas ganadoras de este año. Las presenta Thierry Frémaux, director general del encuentro, quien además ofrecerá una charla sobre el futuro del cine, mañana a las 18. Títulos programados: “Perfect Days” (hoy, de Wim Wenders, Mejor Actor Koji Yakusho), “Anatomy of a fall” (mañana, drama de Justine Triet, Palma de Oro), “Hojas de otoño” (miércoles, comedia romántica de Aki Kaurismaki, Premio Especial del Jurado), “Monster” (jueves, drama de suspenso de Hirokazu Kore-eda, Mejor Guión), “About dry grasses” (jueves, Nuri Bilge Ceylan, Mejor Actriz Merve Dizdar, duración 197’), “The zone of interest” (domingo, Jonathan Glazer, Grand Prix, vida hogareña del comandante de Auschwitz). El sábado 2 se repite “Anatomy of a fall”, ganadora de la Palma de Oro.