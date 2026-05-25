EEUU e Irán logran avances en las conversaciones, pero el conflicto en el estrecho de Ormuz vuelve a trabar el pacto

Teherán mantiene el cobro de tasas marítimas en Ormuz y el programa nuclear iraní continúa siendo uno de los principales obstáculos para un acuerdo definitivo.

El conflicto en el estrecho de Ormuz continúa dificultando el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Estados Unidos e Irán lograron avances en las negociaciones diplomáticas, pero las diferencias por el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní continúan bloqueando un acuerdo definitivo. Mientras Teherán insiste en aplicar tasas marítimas en una de las rutas energéticas más importantes del mundo, Israel mantiene su exigencia de eliminar la amenaza nuclear persa.

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La decisión iraní de continuar cobrando tasas vinculadas al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz agregó tensión a unas conversaciones que todavía buscan consolidar una tregua estable entre Washington y Teherán. La medida genera preocupación internacional porque se trata de una vía clave para el comercio petrolero mundial.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, defendió la postura del régimen y aclaró que no se trata de peajes. Según explicó, “los servicios que se ofrecen (servicios de navegación y medidas necesarias para proteger el ambiente del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar de Omán) requieren el cobro de determinadas tasas” .

Hasta antes del reciente conflicto militar, estas tarifas no existían en el paso marítimo. La decisión iraní elevó la incertidumbre en los mercados petroleros y encendió nuevas alarmas entre las potencias involucradas en las negociaciones.

Cómo avanzan las negociaciones entre EEUU e Irán

Desde el 8 de abril, ambos países mantienen un alto el fuego tras el ataque estadounidense-israelí sobre territorio iraní realizado el 28 de febrero, que terminó con la muerte de su líder supremo, Alí Jameneí. En ese contexto, las conversaciones diplomáticas cuentan con la mediación de distintos actores internacionales, entre ellos China y Pakistán.

Además, representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Bahréin y Turquía participaron en encuentros desarrollados en Beijing, Nueva Delhi y Teherán para intentar acercar posiciones.

Baqaei aseguró que “se ha llegado a un acuerdo sobre buena parte de los asuntos en discusión”, aunque advirtió: “afirmar que la firma del acuerdo es inminente, nadie puede hacer tal afirmación”.

mojtaba jamenei donald trump (1) Washington mantiene restricciones mientras continúan las negociaciones con Teherán.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo desde Nueva Delhi que existe “una propuesta bastante sólida sobre la mesa para la apertura del estrecho y la normalización del paso marítimo”. Además, remarcó: “preferimos un buen acuerdo, pero si no se logra, habrá que afrontar la situación de otra forma”.

El programa nuclear sigue siendo el principal obstáculo para Israel

Más allá de los avances diplomáticos, la cuestión nuclear continúa siendo el punto más sensible de las negociaciones. Israel insiste en que cualquier entendimiento debe incluir el desmantelamiento total de la amenaza nuclear iraní.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que “cualquier acuerdo final con Irán debe eliminar por completo la amenaza nuclear”.

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió cautela a sus negociadores y aseguró que “si logro un acuerdo con Irán, será bueno y adecuado”, aunque reconoció que el pacto todavía no está cerrado.

iran armas nucleares misiles guerra.jpg El programa nuclear iraní sigue siendo el principal punto de conflicto con Israel.

Trump también confirmó que el bloqueo naval estadounidense sobre puertos iraníes seguirá vigente hasta alcanzar un acuerdo definitivo. Mientras tanto, las discusiones vinculadas al enriquecimiento de uranio fueron postergadas para futuras etapas de negociación.

Un acuerdo que todavía parece lejano

Aunque el tono diplomático mejoró respecto de semanas anteriores, las diferencias sobre Ormuz y el programa nuclear continúan dificultando un entendimiento integral entre ambas partes.

La combinación entre las nuevas tasas marítimas impulsadas por Irán y las exigencias israelíes mantiene congelada la posibilidad de un acuerdo inmediato en una región que sigue marcada por la inestabilidad política y militar.