Cierran el tránsito sobre el puente Zárate-Brazo Largo por la densa niebla + Agregar ámbito en









El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la visibilidad irá mejorando gradualmente a lo largo de la mañana, a medida que asciendan las temperaturas.

Ante la densa niebla, autoridades viales interrumpieron el tránsito en ambos sentidos del puente Zárate-Brazo Largo, debido al riesgo que implicaba circular por la Ruta Nacional 12-14.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la visibilidad irá mejorando gradualmente a lo largo de la mañana, a medida que asciendan las temperaturas. Se estima que hacia el mediodía las condiciones estarán mayormente despejadas tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense.

Tras un domingo nublado y fresco en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el SMN pronostica para este lunes feriado un día con condiciones estables con temperaturas más templadas.

Según el informe oficial del SMN, las temperaturas durante este 25 de mayo oscilarán entre los 12 y 17 grados, comenzando la jornada con algo de nubosidad pero con momentos de cielo parcialmente despejado, lo que brindará un ambiente propicio para actividades al aire libre.

El viento soplará de manera leve desde el norte, lo que contribuirá al aumento de las temperaturas, dejando atrás las mañanas frías que se registraron en la semana anterior en la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

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