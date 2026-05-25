Violento motín con disparos y fuga de presos en una comisaría de Balvanera + Agregar ámbito en









Tras un incendio en las celdas, los agentes controlaron la situación con gas pimienta. El hecho dejó múltiples heridos y un policía internado.

Tensión en la comisaría vecinal 3, ubicada en Venezuela 1931, pleno barrio porteño de Balvanera. Captura de Pantalla

Un violento motín alteró la madrugada de este lunes en la Comisaría Vecinal 3, en pleno barrio porteño de Balvanera. El conflicto empezó cerca de la medianoche en la sede de Venezuela 1931 y escaló con rapidez cuando los presos se amotinaron e incendiaron los calabozos. Los policías de la seccional debieron intervenir de inmediato para dominar la situación, en medio de un clima que causó gran preocupación entre los vecinos del barrio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las primeras versiones indicaron que el conflicto se originó en el sector de encierro, un espacio que albergaba a 72 detenidos en ese momento.

comisaria vecinal N 3 La Comisaría Vecinal 3, está ubicada en la calle Venezuela 1931 y había allí 72 detenidos al momento de los incidentes.

Cómo fue el motín y qué se sabe hasta ahora Ante las columnas de humo que se asomaban por las ventanas, las fuerzas de seguridad coordinaron un operativo con dotaciones de bomberos y médicos de emergencias. El despliegue exterior buscaba controlar el incendio de manera urgente y auxiliar a las víctimas.

En paralelo, dentro de la seccional, el conflicto escaló de forma violenta cuando dos grupos de diez agentes policiales avanzaron con escudos para dispersar a los internos, abriéndose paso entre disparos y gases.

Como consecuencia de los incidentes, al menos nueve internos fueron derivados a otras comisarías de la zona. Además, tres reclusos debieron ser trasladados a centros de salud bajo custodia policial. El saldo de heridos incluyó a un efectivo de la fuerza, quien fue retirado en camilla por el personal médico, al igual que los presos hospitalizados. Ahora, las autoridades trabajan para determinar cuántos fueron los que lograron fugarse y cómo se originó el motín.

Temas motín

presos