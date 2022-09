Con visita a San Juan y Mendoza, Larreta retoma agenda de campaña

A la puja, la condimentó Cristina de Kirchner, el martes, sugiriendo que se revea la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, un tema que lleva a Larreta a una discusión para la que cuenta con argumentos pero que incomodaría su mirada hacia el 2023. Es que ese horizonte lo lleva a girar (como lo viene haciendo) hacia un discurso más federal y si se anota en la discusión que propone la vicepresidenta se aferraría a un porteñismo quizá inconveniente en estos momentos.

En ese sentido, Larreta consideró que Cristina de Kirchner "se sacó la careta con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Quiere controlar la ciudad, olvidarse de la Constitución nacional". Además dijo que "los porteños se tienen que quedar tranquilos porque no vamos a permitirle esto a Cristina Kirchner. No se lo vamos a permitir”, aseguró el jefe porteño.

En cuanto al presunto "acampe", Larreta insistió que los simpatizantes de Cristina llevan a cabo la "toma del espacio público" que incluye "un acampe" y aseguró que no permitirá que transforme en "algo estable".

"Hoy estamos administrando una situación de manifestación, que es un derecho constitucional, intentando que disrumpa lo menos posible la vida del barrio", señaló Larreta.

El jefe porteño aclaró que "una cosa es una manifestación y otra es cuando se transforma en algo estable, todos los días: eso ya no es una manifestación, es un acampe, es establecerse, tomar el espacio público. Ahí es donde no podemos permitirlo". En una entrevista a un medio rosarino, también sostuvo que "como jefe de Gobierno le doy importancia al conflicto que tenemos en la calle, pero no tenemos que distraernos porque los problemas de la gente pasan por otro lado".