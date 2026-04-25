Gemini se actualiza: nuevas funciones y cambios de la IA

Google apuesta a diferenciarse con un modelo más intuitivo, que no solo responde preguntas, sino que también actúa, aprende y se adapta al usuario.

La Inteligencia Artificial Gemini , desarrollada por Google , atraviesa una de sus mayores transformaciones desde su lanzamiento. La compañía presentó nuevas funciones que apuntan a convertir a esta herramienta en un asistente capaz de integrarse con la vida cotidiana de los usuarios y automatizar tareas complejas.

Entre las principales novedades se destacan mejoras en la personalización , nuevas capacidades para generar contenido y una mayor integración con otros servicios del ecosistema Google. Estas actualizaciones buscan posicionar a Gemini como una plataforma central en el uso diario.

Uno de los cambios más importantes en Gemini es la incorporación de sistemas de “inteligencia personal” , que permiten a la IA entender mejor a cada usuario.

Esta función, conocida como Personal Intelligence , le permite a Gemini acceder, con autorización, a datos de servicios como Gmail, Google Photos o YouTube, para ofrecer respuestas más precisas y contextualizadas. Por ejemplo, la IA puede sugerir planes de viaje basados en búsquedas anteriores, organizar tareas a partir de correos electrónicos o incluso generar contenido personalizado según los intereses del usuario.

También se sumaron mejoras en la generación de imágenes. Con nuevas tecnologías integradas, como Nano Banana 2, los usuarios pueden crear imágenes más precisas sin necesidad de escribir instrucciones largas o complejas.

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Otra de las grandes novedades de 2026 es el avance hacia lo que se conoce como Inteligencia Artificial “agentica”. Esto significa que Gemini no solo responde, sino que puede ejecutar acciones de forma autónoma. Google presentó herramientas que permiten a la IA interactuar con aplicaciones, automatizar tareas y coordinar procesos complejos.

En dispositivos Android, Gemini ya puede integrarse con distintas apps para realizar acciones como enviar mensajes, gestionar recordatorios o ejecutar comandos sin intervención manual directa.

También se incorporaron funciones en el hogar inteligente, donde la IA puede interpretar órdenes más naturales. Un usuario puede pedir, por ejemplo, “poner una luz cálida tipo atardecer” y el sistema ajustará automáticamente el entorno. Este enfoque apunta a que Gemini deje de ser una herramienta pasiva y se convierta en un asistente activo en la vida diaria.

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Integración con el ecosistema Google

Otra de las claves del crecimiento de Gemini es su integración con múltiples productos de Google. Actualmente, la IA está presente en servicios como Gmail, Docs, Drive y Android, donde aporta funciones de automatización y asistencia. En herramientas de trabajo puede resumir documentos, redactar textos o sugerir respuestas automáticas en correos electrónicos.

También se lanzó una aplicación específica para computadoras, que permite acceder a Gemini de forma directa desde el escritorio, sin necesidad de abrir el navegador. Esta expansión busca convertir a Gemini en el núcleo de su ecosistema digital.

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Nuevos modelos más potentes y especializados

En paralelo a las funciones visibles para el usuario, Google también avanzó en el desarrollo de modelos más potentes. La compañía presentó versiones como Gemini 3.1 Pro, que mejora significativamente la capacidad de razonamiento y resolución de problemas complejos.

Estos modelos están diseñados para aplicaciones más avanzadas, como investigación científica, programación o análisis de datos. Se desarrollaron variantes optimizadas para velocidad y eficiencia, lo que permite utilizar la IA en dispositivos más livianos. Este enfoque modular permite adaptar Gemini a distintos contextos, desde el uso cotidiano hasta aplicaciones profesionales.

Otra área donde Gemini está teniendo impacto es en la seguridad digital. Google informó que su IA fue clave para detectar y bloquear miles de millones de anuncios maliciosos en internet, analizando patrones y comportamientos en tiempo real.

En cuanto a la monetización, la compañía aún no incorporó publicidad directa en Gemini, aunque no descarta hacerlo en el futuro. Por ahora, los experimentos se concentran en otros entornos, como el buscador.

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Google confirma la llegada de Gemini a Siri

También, es importante destacar que, la nueva Siri, impulsada por Gemini, se lanzará a finales de 2026. Thomas Kurian anunció la noticia en el Google Cloud Next 2026. Google y Apple colaboran para desarrollar modelos de IA de última generación.

gemini siri Google confirma que Siri basado en Gemini llegará a fines de 2026.

El objetivo de la nueva Siri es entenderte mejor que nunca. Mediante el uso de inteligencia artificial generativa de última generación, el asistente ofrecerá una experiencia personalizada capaz de resolver peticiones sofisticadas. Además, su capacidad para interactuar con tus aplicaciones hará que gestionar tu día a día sea mucho más sencillo y natural.

Una IA cada vez más presente en el día a día

Las novedades de Gemini en 2026 reflejan un cambio más profundo en la relación entre las personas y la tecnología. La Inteligencia Artificial ya no se limita a responder consultas, sino que empieza a anticiparse, tomar decisiones y formar parte de la rutina diaria. Desde organizar tareas hasta generar contenido o controlar dispositivos, Gemini se posiciona como un asistente integral que combina múltiples funciones en una sola plataforma.

La evolución de esta herramienta nos quiere decir algo: el futuro de la tecnología estará cada vez más ligado a sistemas inteligentes que entienden el contexto, aprenden del usuario y actúan en consecuencia. Todo indica que este tipo de Inteligencia Artificial no solo seguirá creciendo, sino que también redefinirá la forma en que interactuamos con los dispositivos en los próximos años.