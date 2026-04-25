Road show de Franco Colapinto en Buenos Aires: horarios, artistas invitados y todo lo que tenés que saber

El piloto argentino participará este domingo de una exhibición callejera frente al Rosedal, en una jornada que incluirá Fan Zone, shows en vivo y distintas salidas a pista.

El furor por Franco Colapinto volverá a sentirse con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires. Este domingo 26 de abril, el piloto argentino será protagonista del Road Show to BA 2026 , una exhibición callejera que se realizará en Palermo , frente al Rosedal , y que promete convocar a miles de fanáticos del automovilismo.

La actividad contará con una Fan Zone , presentaciones musicales y distintas intervenciones en pista, en una propuesta pensada como una jornada masiva alrededor de la figura del joven corredor argentino. El evento combinará motores, música y actividades para el público desde la mañana hasta la tarde.

Además de la presencia de Colapinto, la organización incorporó a dos artistas populares para acompañar la jornada: Soledad Pastorutti y Luck Ra . La cantante santafesina será parte de la apertura musical, mientras que el artista cordobés tendrá a su cargo otro de los momentos centrales del cronograma.

La programación comenzará temprano, con la apertura de la Fan Zone a las 9. Más tarde, Colapinto participará de una entrevista pública con el periodista Juan Fossaroli , antes del inicio de los shows musicales y las distintas exhibiciones previstas sobre el circuito callejero.

El cronograma también incluye tres salidas del Safety Car, además de un Truck Tour en pista, antes del cierre previsto para las 16. Por la magnitud de la convocatoria, se espera un importante operativo de seguridad y organización en la zona de los Bosques de Palermo.

Desde Argentina, la exhibición del piloto pilarense se podrá ver a través de ESPN en el plan premium de Disney+ con una transmisión que arrancará a las 12:00, hora local.

Horarios del Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

09:00 – Apertura de la Fan Zone

– Apertura de la 11:25 – Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli

– Entrevista a por 11:50 – Show musical de Soledad

– Show musical de 12:45 – Safety Car | Run I en pista

– en pista 13:55 – Show musical de Luck Ra

– Show musical de 14:30 – Safety Car | Run II en pista

– en pista 15:15 – Safety Car | Run III en pista

– en pista 15:55 – Truck Tour en pista

– en pista 16:15 – Cierre del evento

Colapinto auto 2 Presentaron el auto con el que realizará la exhibición Franco Colapinto.

Presentaron el auto Fórmula 1 que usará mañana Franco Colapinto en su exhibición en Buenos Aires

A poco menos de un día de la exhibición de Franco Colapinto en Palermo, el auto de Fórmula 1 que utilizará el piloto argentino fue presentado en el Obelisco, en la previa de un evento que marcará el regreso de la categoría a la Ciudad tras 14 años.

El monoplaza que conducirá el piloto de la F1 es un Lotus E20 modelo 2012, equipado con motor Renault V8 y ploteado con la identidad de BWT Alpine Formula One Team.

El piloto hará historia al convertirse en el primer argentino en manejar un F1 por las calles de Buenos Aires. Según el cronograma oficial, realizará cuatro salidas: la primera a las 12:45, luego a las 14:30 y a las 15:15, mientras que el cierre será a las 15:55, en un bus descapotable.

“Vamos a vivir una fiesta con Franco en Palermo, una fiesta del deporte y de la Ciudad. Este es un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 sea una realidad en la ciudad más linda del mundo”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Franco Colapinto palpita su gran show en Buenos Aires: "Es algo que soñé toda la vida"

La expectativa crece en la antesala del road show en Buenos Aires y Franco Colapinto ya vive la previa con una mezcla de entusiasmo y emoción. El piloto argentino, figura central de la exhibición, valoró especialmente la posibilidad de regresar al país para subirse a un Fórmula 1 en un contexto inédito para el automovilismo local.

“Feliz de volver al país, reencontrarme con mi gente. En especial, traer un auto de F1. Es un sueño que tenía de muy chiquito. Es muy complicado. Que se haya dado es algo muy lindo”, aseguró el joven de Pilar, quien participará del evento junto al conductor Iván De Pineda.

Más allá del show, Colapinto puso el foco en el significado personal de este momento dentro de su carrera. “Es algo difícil de explicar lo que sentís cuando se van dando las cosas que anhelaban desde muy chico. Cumplí mi sueño y eso es algo muy especial. Lo bueno es que cuando cumplís uno, aparecen muchos más. Y soy una persona inconformista”.

El camino hasta este presente, remarcó, estuvo marcado por desafíos constantes. “Para llegar a cualquier objetivo hay que hacer muchos sacrificios. Tiene sus altibajos. Momentos en que no encontrás la plata para correr el año siguiente. Si realmente tenés la convicción y te lo creés, tu percepción sigue firme. Siempre suceden cosas lindas. Intentamos todos con mi equipo, con la gente que me empujó. Sabíamos que si no llegábamos íbamos a estar felices y orgullosos. Gracias a Dios llegó. Son muchas cosas que hacen que uno llegue a su objetivo. El trabajo en equipo es clave”.

El impacto de su trayectoria, según el propio piloto, también excede lo deportivo y se conecta con una nueva generación de fanáticos. “Para mí fue una cosa muy loca. Primero, cumplir mi sueño. Era algo prácticamente imposible. Me lo creí tanto que con 14 años me fui solo muy lejos a probar suerte y ver qué pasaba. Ver que cumplí mi sueño, pero que generé algo muy fuerte en los chicos. Se volvieron fanáticos y expertos. Que gran parte del boom haya sido gracias a que yo llegué, lo vuelve mucho más especial. Estaría buenísimo que la Fórmula 1 vuelva al país”.

Con una convocatoria que promete ser masiva, el domingo aparece como el punto más alto del evento. “El domingo, no sé dónde van a entrar 500 mil personas. ¡Es una locura! Tener la chance de que gente a la que le gusta y no le gusta el automovilismo e igualmente quiera estar cerca para conocerme es algo que va más allá del deporte y es algo que es difícil de generar”.

De cara a lo que viene, Colapinto dejó en claro cuál es su norte. “Mi gran objetivo es dejar una huella, que la gente quiera escucharme, más allá de si le gusta o no el deporte. Ojalá que haya mucha gente el domingo. Los esperamos a todos”.