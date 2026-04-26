ANSES habilitó la posibilidad de cobrar el 20% retenido en 2026

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, el monto de la AUH subirá un 3,4% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) anunció un aumento del 3,4% para mayo 2026. Junto a los haberes actualizados, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden recibir el 20% del monto retenido durante todo el año anterior.

Para recibir el beneficio, es importante presentar la Libreta AUH , un formulario obligatorio donde se acreditan la asistencia escolar y el esquema de vacunación obligatorio de los menores de edad. A continuación, conocé cómo hacerlo.

La Libreta AUH es un formulario obligatorio que debe completar el titular de la prestación para certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por ANSES, donde se acreditan los controles de salud , el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes.

Todos los meses, la entidad reserva el 20% del monto de la AUH y lo abona todo junto con la presentación de la este trámite.

Además, su entrega también habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual, una asignación de pago único que se entrega por cada hijo en edad escolar, desde el nivel de jardín hasta el secundario. Su propósito es ayudar a solventar todo lo que respecta a gastos escolares, como la compra de útiles, uniformes o transporte.

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Mi ANSES: cómo presentar la Libreta AUH

El trámite puede realizarse a través de "Mi ANSES" (utilizando la app o ingresando al sitio web), y el único formulario válido para completar es el que se genera por esa plataforma. Para hacerlo, seguí estos pasos:

Ingresá a "Mi ANSES" con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH consultá la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), elegí la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimí el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llévalo a completar al centro de salud o a la escuela, según lo que corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y que contenga las firmas y sellos requeridos. Sacá una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana, bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). Recordá que el papel no puede estar arrugado. La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Volvé a solicitar el acceso a "mi ANSES", selecciona la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguí las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

Si ya completaste la Libreta AUH generada en la plataforma y tenés problemas para subirla, podés presentarla en una oficina de atención presencial, sin turno previo.

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Monto de la AUH de ANSES en mayo 2026

Las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 3,4% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación de marzo que analizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

El total de la AUH es de $141.312,64 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($113.050,11), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $460.133,10, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.664,59 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.076,37.