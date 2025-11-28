Senado EN VIVO: juran los 23 legisladores electos en octubre

El Senado será el escenario de la jura de 23 de los 24 senadores que fueron electos en los comicios del 26 de octubre. La ceremonia será formalizará el ingreso de los nuevos legisladores pero sus bancas recién se activarán el 10 de diciembre.
Jura en el Senado: Karina Milei y Manuel Adorni presentes en el Congreso
El Palacio Legislativo recibe a 23 de los 24 senadores electos en octubre para la jura, con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabiente, Manuel Adorni.
Dejá tu comentario