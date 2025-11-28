Senado EN VIVO: juran los 23 legisladores electos en octubre

Live Blog Post

Senado: Lorena Villaverde no podrá jurar su banca y su diploma volverá a comisión tras el 10 de diciembre

Lorena Villaverde no podrá jurar este viernes la banca por la que fue electa por la minoría de Río Negro, convirtiéndose en la única de los 24 nuevos senadores que no accederá al escaño obtenido el 26 de octubre. Su diploma será revisado nuevamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales después del 10 de diciembre.

Lorena Villaverde.jpg El futuro de Villaverde, bajo la lupa.

Todo parecía indicar que Villaverde tenía los votos necesarios para evitar que el pleno del Senado rechazara su diploma. Sin embargo, los jefes de bloque acordaron este jueves, en una reunión con Victoria Villarruel, separar su título y postergar la definición.

