En Vivo
28 de noviembre 2025 - 10:53

Senado EN VIVO: juran los 23 legisladores electos en octubre

El Senado recibirá a los nuevos legisladores que realizarán la jura antes de asumir su cargo el 10 de diciembre.

Por

La única excepción será el caso de la senadora electa de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde. La asunción de la senadora fue impugnada por la oposición debido a sus presuntos vínculos con el empresario Federico "Fred" Machado, quién es investigado por narcotráfico. El caso será definido por la Comisión de Asuntos Institucionales.

Live Blog Post

Jura en el Senado: Karina Milei y Manuel Adorni presentes en el Congreso

El Palacio Legislativo recibe a 23 de los 24 senadores electos en octubre para la jura, con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabiente, Manuel Adorni.

Imagen de WhatsApp 2025-11-28 a las 10.50.05_a55c3844
Karina Milei y Manuel Adorni dieron el presente en la C&aacute;mara alta.

Live Blog Post

Senado: Lorena Villaverde no podrá jurar su banca y su diploma volverá a comisión tras el 10 de diciembre

Lorena Villaverde no podrá jurar este viernes la banca por la que fue electa por la minoría de Río Negro, convirtiéndose en la única de los 24 nuevos senadores que no accederá al escaño obtenido el 26 de octubre. Su diploma será revisado nuevamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales después del 10 de diciembre.

Lorena Villaverde.jpg
El futuro de Villaverde, bajo la lupa.

Todo parecía indicar que Villaverde tenía los votos necesarios para evitar que el pleno del Senado rechazara su diploma. Sin embargo, los jefes de bloque acordaron este jueves, en una reunión con Victoria Villarruel, separar su título y postergar la definición.

Live Blog Post

Juran 23 senadores electos: exgobernadores y referentes provinciales con peso territorial marcan la cancha

La renovación parcial del Senado -que implica la incorporación de 24 nuevos legisladores- comenzará este viernes, cuando los electos juren sus bancas y entren en vigencia en sus cargos el próximo 10 de diciembre. La sesión preparatoria también deberá definir autoridades internas y la integración en comisiones, en un contexto de bloques resquebrajados y alianzas por construirse.

Congreso
Los senadores asumirán en la previa de un diciembre que estará atravesado por el debate legislativo.

En ese marco, hay varios senadores que ostentaron cargos de gobernadores en sus provincias, y desembarcarán en el Congreso dando una impronta especial al recinto.

Live Blog Post

Patricia Bullrich reunió al bloque de LLA en el Senado y se prepara para asumir el mando

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien jurará este viernes como senadora nacional, reunió este jueves a la tropa de La Libertad Avanza del Senado que le tocará liderar por los siguientes seis años cuando asuma el cargo el próximo 10 de diciembre. La futura legisladora prepara a los libertarios para las sesiones extraordinarias que Javier Milei planea convocar para diciembre y febrero.

bullrich y senadores de la libertad avanza
La ministra saliente convocó a los senadores de La Libertad Avanza a una reunión de cara a su asunción como jefa de bloque.

Luego de imponerse con más del 52% de los votos en las elecciones del 26 de octubre en CABA, la ministra recibió el apoyo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para convertirse en la nueva titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta.

Live Blog Post

Se renueva el Senado: qué proyectos impulsan los legisladores electos y cuál será la nueva composición

Por Fernando Brovelli

El nuevo período legislativo, en el que La Libertad Avanza aparece fortalecido, iniciará su camino este viernes 28 de noviembre a las 11, cuando los parlamentarios electos juren en el Senado de la Nación y elijan a su presidente provisional, responsabilidad que recaerá nuevamente sobre el puntano Bartolomé Abdala. El 10 de diciembre, los legisladores asumirán oficialmente sus funciones y se retoma el trabajo de comisiones de cara a las sesiones extraordinarias.

Senado Sesión

Además de la de Abdala, la sesión preparatoria tendrá una definición en el mismo recinto: si la rionegrina Lorena Villaverde puede asumir su cargo, luego de que la oposición rechace su diploma por presuntos vínculos con el narcotráfico.

