Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 28 de noviembre

El dólar oficial retomará la actividad plena este viernes. Ocurre que el jueves operó con escaso movimiento ante el feriado en Estados Unidos. Así, cortó una racha de cinco subas consecutivas y cerró a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que el blue bajó $10 a $1.440 para la venta. Hay expectativa por lo que suceda durante esta rueda. Lo propio ocurre con los bonos y acciones argentinos, que en la víspera no cotizaron en Wall Street. A nivel local, el S&P Merval coronó su tercera suba consecutiva y los títulos soberanos operaron al alza.
Wall Street sube en el cierre de un mes marcado por el miedo a una burbuja de la IA y los vaivenes de la Fed
Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este viernes. Luego del feriado completo de ayer por el Día de Acción de Gracias, la bolsa norteamericana operará solo hasta el mediodía esta jornada.
