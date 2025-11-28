SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
28 de noviembre 2025 - 08:45

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 28 de noviembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial retomará la actividad plena este viernes. Ocurre que el jueves operó con escaso movimiento ante el feriado en Estados Unidos. Así, cortó una racha de cinco subas consecutivas y cerró a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que el blue bajó $10 a $1.440 para la venta. Hay expectativa por lo que suceda durante esta rueda. Lo propio ocurre con los bonos y acciones argentinos, que en la víspera no cotizaron en Wall Street. A nivel local, el S&P Merval coronó su tercera suba consecutiva y los títulos soberanos operaron al alza.

Live Blog Post

Wall Street sube en el cierre de un mes marcado por el miedo a una burbuja de la IA y los vaivenes de la Fed

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este viernes. Luego del feriado completo de ayer por el Día de Acción de Gracias, la bolsa norteamericana operará solo hasta el mediodía esta jornada.

Live Blog Post

Lo que se dice en las mesas: festejo en mercados y velorios en fábricas, las 2 caras de una misma moneda

Todos preparados a la espera de las “operetas” veraniegas del Toto. A la hora de hablar de las reservas, apareció un “paper” de Gómez.

Live Blog Post

INDEC explicó las tres causas que corrigieron al alza los datos de la economía y que evitaron la recesión

El organismo arrojó un avance del EMAE en septiembre y modificó siete de los ocho valores previos de la serie desestacionalizada. De este modo, en el tercer trimestre la economía mejoró 0,5%.

INDEC.jpg

Por Santiago Reina

Live Blog Post

Trigo: proyectan una cosecha récord de 25,5 millones de toneladas para la campaña 2025/26

La Bolsa de Cereales proyecta una producción récord, impulsada por mejores rindes y condiciones climáticas favorables. Así, superará el máximo previo de 22,4 millones registrado en 2021/22.

Live Blog Post

El dólar oficial cayó tras cinco días al alza ante un mercado reducido por el feriado en EEUU

El dólar oficial cayó este jueves tras registrar cinco subas al hilo y luego de una licitación clave del Tesoro. Cabe resaltar, sin embargo, que la divisa norteamericana operó de forma limitada por el feriado de Estados Unidos debido al Día de Acción de Gracias.

Live Blog Post

El S&P Merval selló su tercer ascenso en fila y se encamina a cerrar su mejor semana en un mes

Sin la referencia de Wall Street por la celebración del Día de Acción de Gracias en EEUU, el S&P Merval registró una suba de 1,2% y coronó su tercer ascenso consecutivo para quedar cerca de cerrar su mejor semana en un mes. En paralelo, los bonos soberanos rebotaron en la plaza local, pero los títulos en pesos cayeron.

Live Blog Post

La CNV puso un tope a la inversión de los FCI Money Market en cauciones para reducir la volatilidad

Por recomendación del Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) limitó la operatoria de los Fondos Comunes de Inversión Money Market en el mercado de cauciones. Fue mediante la RG N° 1092, la Comisión Nacional de Valores (CNV) que fijó un porcentaje máximo para la inversión en estos instrumentos. La modificación entrará en vigencia a partir del 1º de diciembre de 2025.

