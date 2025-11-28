Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 28 de noviembre

El dólar oficial retomará la actividad plena este viernes. Ocurre que el jueves operó con escaso movimiento ante el feriado en Estados Unidos. Así, cortó una racha de cinco subas consecutivas y cerró a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que el blue bajó $10 a $1.440 para la venta. Hay expectativa por lo que suceda durante esta rueda. Lo propio ocurre con los bonos y acciones argentinos, que en la víspera no cotizaron en Wall Street. A nivel local, el S&P Merval coronó su tercera suba consecutiva y los títulos soberanos operaron al alza.