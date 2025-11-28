Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 28 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hizo a $1.423,08 para la compra y a $1.474,55 para la venta.

Las reservas brutas internacionales subieron u$s58 millones hasta los u$s41.959 millones , máximo desde el 13 de octubre. Las arcas de la autoridad monetaria vienen avanzando de manera sostenida desde hace seis jornadas, fundamentalmente por efecto de las Obligaciones Negociables que están colocando empresas privadas.

En términos netos, las reservas se encuentran en los u$s1.339 millones .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.450 .

El dólar blue cotiza en $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 28 de noviembre

El dólar CCL cotiza a $1.523,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en 5%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 28 de noviembre

El dólar MEP abre a $1.480,54 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 28 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 28 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.517, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 28 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.739, según Binance.