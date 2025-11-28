Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 28 de noviembre + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Conocé a cuánto opera el dólar blue hoy. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, viernes 28 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.450.

Valor del CCL hoy, viernes 28 de noviembre El dólar CCL cotiza a $1.526,48 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en 5,3%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 28 de noviembre El dólar MEP abre a $1.479,99 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 28 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 28 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.523,1, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 28 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.788,81, según Binance.