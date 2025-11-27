Senado: Lorena Villaverde no podrá jurar su banca y su diploma volverá a comisión tras el 10 de diciembre

La rionegrina quedó como la única senadora electa que no asumirá este viernes. Los bloques acordaron revisar su caso por una causa de 2002 en EEUU y sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Lorena Villaverde no podrá jurar este viernes la banca por la que fue electa por la minoría de Río Negro , convirtiéndose en la única de los 24 nuevos senadores que no accederá al escaño obtenido el 26 de octubre. Su diploma será revisado nuevamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales después del 10 de diciembre.

Todo parecía indicar que Villaverde tenía los votos necesarios para evitar que el pleno del Senado rechazara su diploma. Sin embargo, los jefes de bloque acordaron este jueves, en una reunión con Victoria Villarruel , separar su título y postergar la definición.

Ahora, la credencial volverá a la Comisión de Asuntos Constitucionales y será tratada recién después del 10 de diciembre, cuando ya esté conformada la nueva Cámara. Tampoco podrá jurar su reemplazo.

La decisión llegó a modo de sorpresa , ya que hasta ese momento las señales indicaban que Villaverde tenía el camino despejado para asumir. Hasta sectores del kirchnerismo reconocían dificultades para impedir su ingreso.

A la rionegrina la señalan por su prontuario judicial , a raíz de una causa de estupefacientes abierta en Estados Unidos en 2002 , y por sus presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli , empresario relacionado con Federico “Fred” Machado. Sí, el mismo del caso Espert.

El diploma de Villaverde volverá a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y será tratado después del 10 de diciembre.

Según el reglamento del Senado, los legisladores electos participan de la sesión preparatoria, ayudan a formar quorum y pueden votar los diplomas de los nuevos senadores, excepto el propio, una instancia que en este caso seguirá pendiente hasta que el cuerpo vuelva a pronunciarse.

Además de la de Villaverde, también se habían presentado otras dos impugnaciones, contra los peronistas Martín Soria y Jorge Capitanich. Sin embargo, se acordó validar su título.

El caso Villaverde

Villaverde fue impugnada por el PJ de su provincia. Entre los fundamentos, el PJ alude a causas judiciales en curso y en condenas previas al sufragio electoral. Asimismo, el peronismo apunta contra la senadora electa, por haber incurrido en “amenazas y amedrentamiento a periodistas, abogados, y ciudadanos que en distintos medios de comunicación han hecho público el pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador” de Villaverde.

La diputada tuvo más de un conflicto con la ley. No solo a nivel local, sino también internacional. Quien se encargó de hacer público el pasado de la senadora electa –cercana a Karina Milei- fue su coprovinciano Soria.

Florencia López, senadora de Unión por la Patria, habló de un “intento desesperado” para “tratar de salvar” a la senadora electa vinculada con narcotráfico, cuando ingresaron las impugnaciones de los dos senadores electos de su partido. Dicho esto, la peronista mostró la foto que le tomaron a Villaverde cuando fue detenida en los Estados Unidos por tenencia de drogas.

Cómo está compuesto el Senado

Hasta el momento, los bloques del Senado y su composición son: