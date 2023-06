Constantino: retorno a la idea clásica de “belleza”

También realizó máquinas ortopédicas para animales nonatos, obra conflictiva que lidiaba con la muerte, “Savon de corps”, una marca de jabones creada con su propia grasa corporal, provocadora, disruptiva, “Trailer” (2010) un video en el que asesina a su doble, un avatar con el que podía interactuar, “Cadena de pollos” en silicona y la famosa “Rapsodia Inconclusa” envío argentino a la Bienal de Venecia en 2013 que desató una gran controversia debido a la intromisión extra artística del gobierno con documentales que nada agregaban al espíritu de la obra. También se mostró en Buenos Aires, en la Fundación Fortabat sin esos videos, obra en la que hizo gala de su imaginación y recursos técnicos en la que la artista se encarna en el papel de Eva Perón.

Poseen obra suya importantes museos, entre ellos, el de Liverpool 1999, el Moma al que ingresó en 2000, en Tel –Aviv 2002, Zurich, 2011. Este cambio en su concepto de ver el mundo comenzó durante la pandemia y en su conversación con Alfredo Aracil destaca que “la idea, con estas flores artificiales, es detener el tiempo de la destrucción, congelar la belleza y lograr que no se degrade. En ese sentido , la cerámica , tierra y fuego, se hace desde el neolítico. La variación es mínima. Esas son las cosas que el arte contemporáneo no me dejaba ver”. Este work in progress se modificará hasta noviembre, cierre de la muestra. Se cambiará el color de las flores y se cubrirán otros espacios de la Fundación. (Fundación Santander, Paseo Colón 1380. Lunes a sábado de 12 a 18. Jueves, de 12 a 19. Entrada gratuita.)