Cristina Kirchner pidió una reformulación de las tarifas energéticas

La ex presidenta de la Nación, llamó a hacer una reflexión en el marco de los fuertes aumentos que se están dando en los servicios, puntualizando en materia energética: ''Esas tarifas eléctricas que están llegando a las casas, a los clubes a las universidades, a los comercios, a las industrias es porque dimos subsidios. Y uno prende la televisión y escucha que los compañeros asienten en cierta manera, y no es un reproche, sino que es hora de reflexión y de análisis ''.

Además, sin dar nombres, apuntó contra ''mucho burro suelto'' , así como también contra ''unos cuantos vivos'' , a quienes acusa de instalar ''cosas que no son''. Y amplió: ''No podemos salir a la bartola y salir a los canales de TV a putear a un compañero. Vayan a hablarle de lo que le importa a la gente, por qué me llega una factura (de servicios) tan alta ''.

Asimismo, se remontó a la historia al declarar que ''si de algo creo que deberíamos replantearnos, es por qué no pudimos revertir en aquellos años el marco regulatorio de la privatización en materia energética'', mencionando después la dolarización de las tarifas en el año 1992 y la caída de la convertibilidad años después: ''cuando se cae la convertibilidad en el año 2002, se pesifica el precio del transporte y la distribución, pero la generación sigue estando en dólares. Los contratos son en dólares''.

Cristina Kirchner Mayra Mendoza Quilmes Foto: Unión por la Patria.

También presentó distintas gráficas comparando, entre otras cosas, las líneas de alta tensión (500KV) construidas por gobierno, donde declaró que, entre los tres períodos del kirchnerismo al frente, realizaron ''5080 kilómetros'', y lo comparó con el de Mauricio Macri, quien hizo solamente 2 kilómetros.

Por último, pidió ''tomar el toro por las astas'' en materia energética, y agregó que hay que ''sentar a todos los jugadores, blanquear los costos, establecer rentabilidades razonables porque estamos hablando de servicios públicos y del insumo de las industrias, los comercios, los hogares, los colegios y las universidades''.

Cristina criticó las exenciones impositivas que mantiene Mercado Libre

La expresidenta, en el cierre de su discurso, se refirió a la Marcha Universitaria del 24 de abril: "Hubo una hermosa movilización de la sociedad argentina. Eran pibes, jóvenes con sus padres o con los amigos. No recuerdo en los últimos tiempos una movilización tan grande y tan transversal por la universidad".

En ese marco, pidió "discutir un sistema tributario nuevo. Es cierto que hay demasiados impuestos". "Creo que hay que simplificar el sistema tributario para los contribuyentes y modificarlo también. Pero no para hacerlo como lo quieren hacer ahora con la ley Bases en donde le bajan Bienes Personales a los que tienen plata y le ponen impuestos que no se le puede llamar Ganancias".

Posteriormente, precisó que "Mercado Libre es la empresa más importante de la República Argentina y su titular es el hombre más rico del país. Tuvo una exención impositiva por economía del conocimiento de u$s 42 millones en seguridad social y por seguridad social de u$s 63 millones". Después de precisar los aportes que realiza la compañía, que obtiene un saldo favorable de u$s 103 millones, apuntó: "Con eso nos sobra para cubrir todos los gastos de funcionamiento de las universidades argentinas y los hospitales".

Finalmente, la expresidenta recordó que Néstor Kirchner fue el primero que presentó un proyecto de exenciones impositivas para economía del conocimiento y mostró otro cuadro en donde consta que el 59% de los trabajadores de Mercado Libre es egresada de la universidad pública, estadística que incrementa al 71% en el caso de la compañía Globant. "Estas son empresas que, afortunadamente para ellos y todos los argentinos, han cumplido la mayoría de edad y es necesario que comiencen a devolver al pueblo argentino todo lo que han recibido", concluyó.

Cristina Kirchner contra Javier Milei: "El superávit no tiene sustento"

En los primeros minutos de su discurso, la expresidenta criticó al actual mandatario: "Lo veo congratularse por el superávit público del primer trimestre pero no pagaste la energía, las obras públicas, lo que le debés a las provincias ni a las universidades". "No hermano, no tenés un superávit, no es cierto, mirá todo lo que debés", apuntó.

En ese sentido, cargó contra uno de sus bastiones de gestión: "Creer que en la República Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender a la Argentina, la economía y el mundo". En ese sentido, consideró que "el superávit no tiene sustento" y recalcó que “este gobierno, por más que el Presidente haga caritas y burlescas, no tiene plan de estabilización” ,

Luego de compararlo con la administración de Carlos Menem, que se respaldó en el plan de convertibilidad y en el proceso de privatizaciones, subrayó que Milei "es muy dogmático y quiere acomodar la cabeza al sombrero". "La economía no es solamente una cuestión técnica, sino una cuestión profundamente política y social: los agentes económicos, los empresarios y la sociedad tiene que creer en esto para que tenga efectividad. Esto no lo tiene, solamente hay un plan de ajuste”, analizó.