Máximo Kirchner a un año de la condena de Cristina: "La quieren humillar"

El diputado nacional cuestionó la situación judicial de la expresidenta y vinculó su detención con el deterioro económico y social del país.

A un año de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner , el diputado nacional Máximo Kirchner volvió a cuestionar con dureza la situación judicial de la exmandataria y aseguró que el peronismo hará “todo lo posible” para que pueda competir electoralmente.

En una entrevista con C5N , el dirigente peronista apuntó contra la Justicia, denunció un intento de proscripción y sostuvo que el escenario actual se agravó desde que la expresidenta quedó detenida. “A un año de la detención de Cristina se ve lo que se ha ido construyendo” , afirmó.

Kirchner recordó que el avance judicial se produjo después de que la exmandataria anunciara su intención de competir como candidata por la tercera sección electoral bonaerense. En ese sentido, consideró que, desde entonces, distintos sectores “avanzaron de una manera descarada” contra su figura.

El dirigente peronista sostuvo que las restricciones impuestas a la exmandataria forman parte de una maniobra política y judicial para limitar su presencia pública. “La quieren humillar” , afirmó Máximo Kirchner al cuestionar el uso de la tobillera electrónica y el régimen de visitas que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner.

El diputado también apuntó contra la Corte Suprema y cuestionó las condiciones impuestas a Fernández de Kirchner. “Esa situación de querer humillar, del abuso, la tobillera. Del abuso de poder del señor Rosatti, porque finalmente es él ”, sostuvo.

Además, se refirió a las restricciones para visitar a la exmandataria y afirmó que solo puede recibir visitas durante cuatro horas por semana. “Si hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de una Cristina caminando y no que esté reducida sería diferente”, planteó.

En otro tramo de la entrevista, Kirchner comparó la situación judicial de Cristina con otros expedientes y mencionó al expresidente Mauricio Macri como “uno de los casos más llamativos” de lo que definió como “la impunidad real en la Argentina”.

La situación económica y social

El referente de La Cámpora también vinculó la situación política con el deterioro de las condiciones de vida. “Desde aquel día a hoy ha empeorado enormemente la calidad de vida de la gente”, señaló, y mencionó el aumento del transporte público, el costo de los servicios y la pérdida de poder adquisitivo.

En esa línea, advirtió sobre el crecimiento del pluriempleo en las familias argentinas. “Hoy hay situaciones de dos, tres, cuatro trabajos. Una parte se la pasa trabajando y casi prácticamente no puede ver a su familia”, sostuvo.

Kirchner también cuestionó el ajuste sobre áreas sensibles del Estado y advirtió por el impacto en la salud pública. Según afirmó, la caída de la inversión, la pérdida de obras sociales y el retiro de medicamentos a jubilados profundizan una situación crítica. “Con esta crueldad a la hora de administrar el país, los números no cierran”, concluyó.