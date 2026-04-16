Cuándo y dónde se homenajeará al Papa Francisco a un año de su muerte + Seguir en









Tanto el Arzobispado de Buenos Aires como la Conferencia Episcopal Argentina se encargarán de las ceremonias. El pontífice falleció el 21 de abril de 2025.

Homenajearán al Papa Francisco a un año de su muerte. Imagen: Universidad Católica de La Plata

A un año del fallecimiento del Papa Francisco, la Iglesia en la Argentina organizará distintas celebraciones para recordarlo y destacar su legado espiritual. El Arzobispado de Buenos Aires confirmó una misa central en la Ciudad, mientras que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó a otra ceremonia en Luján.

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El homenaje al Papa Francisco en CABA La principal celebración en la Ciudad de Buenos Aires se realizará el martes 21 de abril a las 20 horas en la Basílica de San José de Flores, un templo profundamente ligado a la historia personal de Jorge Bergoglio.

La ceremonia será presidida por el arzobispo porteño, Jorge Ignacio García Cuerva, y será transmitida en vivo a través de Canal Orbe 21. Desde el Arzobispado destacaron que la convocatoria busca reunir a la comunidad para rezar “por el eterno descanso del Santo Padre Francisco” y recordar “su legado de misericordia, servicio y amor por la Iglesia universal”.

Papa Francisco Paloma El Papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025. Archivo También remarcaron el vínculo del pontífice con Buenos Aires, ciudad donde nació y donde se desempeñó como arzobispo entre 1998 y 2013, antes de ser elegido líder de la Iglesia Católica.

Acto central en Luján En paralelo, la CEA organizará otra misa el mismo día en la Basílica de Luján, uno de los principales centros de fe del país.

La celebración estará encabezada por el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, y contará con la participación de obispos y sacerdotes de todo el país. Según se informó, también asistirán funcionarios del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta Victoria Villarruel, mientras que el presidente Javier Milei no estará presente debido a su viaje a Israel. La ceremonia será transmitida por redes sociales y el canal oficial de la basílica, y luego se realizará una oración interreligiosa. Un legado que sigue vigente Desde la Iglesia argentina resumieron el sentido de las celebraciones con un mensaje claro: “A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del Papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado”. Las misas buscarán no solo recordar la figura de Francisco, sino también reforzar el impacto que tuvo su liderazgo en la Iglesia y su fuerte vínculo con el país donde comenzó su camino religioso.