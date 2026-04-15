A un año de la muerte de Francisco: todos los eventos en memoria del Papa argentino + Seguir en









Habrá misas en la Basílica de Luján y en la Catedral de Buenos Aires, además de la visita del padre Guilherme Peixoto, el cura DJ.

El sacerdote portugués combinará música electrónica con mensajes del Papa en Plaza de Mayo Imagen: Universidad Católica de La Plata

El 21 de abril de 2025, fallecía el Papa Francisco, en su habitación en Roma. Con motivo de la conmemoración de su fallecimiento, diversos eventos se llevarán a cabo en CABA para seguir recordando su legado. Habrá eventos en Plaza de Mayo, la Catedral de Buenos Aires, en la Basílica de San José en Flores y en la Basílica de Luján.

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Por otro lado, la Eucaristía, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, dará inicio a las 20 en la Basílica de San José de Flores (Av. Rivadavia 6950, CABA), un templo emblemático del barrio Flores inaugurado en 1831 y reconocido por el cariño que Jorge Mario Bergoglio le tenía. La celebración será transmitida en vivo por Canal Orbe 21.

"Esta misa invita a toda la comunidad arquidiocesana a unirse en oración por el eterno descanso del Santo Padre Francisco, recordando su legado de misericordia, servicio y amor por la Iglesia universal con especial arraigo en Buenos Aires, su ciudad natal y arquidiócesis, en la que fue arzobispo desde 1998 hasta 2013 en que lo eligieron como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica", indica el comunicado.

Además, el domingo 19, también a cargo del arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, se llevará adelante una misa en homenaje a Francisco en la Catedral Metropolitana. Que la misa esté a cargo de García Cuerva resulta especial. El sacerdote tenía una especial conexión con Francisco, antes de que se mudara a El Vaticano. Tal era la confianza de Francisco en García Cuerva, que en 2023 lo nombró en su actual cargo. Era importante para Bergoglio tener alguien confiable en Argentina, además de que García Cuerva es un "cura villero", clave según Francisco para llevar la palabra de Dios a quienes más lo necesitan.

Show de un sarcedote-DJ en honor a Bergoglio en Plaza de Mayo En los últimos días tomó fuerza la presencia del padre Guilherme Peixoto, el sacerdote portugués que ganó popularidad por mezclar música electrónica con mensajes religiosos. Este sábado 18, desde las 20, se presentará en Plaza de Mayo en un evento abierto al público para recordar a Francisco.

La propuesta apunta a cruzar espiritualidad con cultura joven. Durante el show, se combinarán bases electrónicas con fragmentos de discursos del Papa, en una puesta que busca acercar su mensaje a nuevas generaciones. El evento será gratuito y reunirá a seguidores del sacerdote, que en distintas oportunidades expresó su admiración por Bergoglio y lo definió como una figura central en su forma de comunicar la fe.