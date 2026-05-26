Por qué Santiago del Estero sería un destino obligado para el papa León XIV en caso de visitar la Argentina

El vínculo del exgobernador y senador Gerardo Zamora con la Santa Sede, el legado de Santa Mama Antula, una infraestructura adecuada y la fuerte relación de Jorge Bergoglio con esta provincia, cuatro elementos claves que alientan las especulaciones sobre el viaje del nuevo Pontífice.

En enero, el arzobispo de Santiago del Estero Vicente Bokalic visitó al Papa León XIV y le pidió que, de visitar Argentina, comenzara su recorrido por Santiago del Estero.

Santiago del Estero vive horas de profunda emoción y entusiasmo eclesiástico y político por la posibilidad de que el Papa León XIV visite la provincia en noviembre , como parte de una gira sudamericana que incluiría Argentina, Uruguay y Perú. La "Madre de Ciudades", Diócesis Primada del país y cuna de la evangelización argentina, aparece entre los destinos preseleccionados junto a Buenos Aires y Córdoba, según se señaló.

El presidente Javier Milei alimentó la expectativa este martes al afirmar en una entrevista que la visita sería "altamente probable". "Salvo alguna desgracia, la gestión del canciller Pablo Quirno permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre, aquí, en la Argentina", declaró el mandatario.

El canciller había anticipado la semana pasada una "buena noticia" que "hará feliz a todo el pueblo argentino", frase que los analistas interpretaron como la inminente confirmación del arribo papal. Si se concreta, la presencia de León XIV rompería un aislamiento de casi cuatro décadas : la última vez que un sucesor de San Pedro pisó suelo argentino fue en abril de 1987 , cuando Juan Pablo II movilizó a millones de fieles en una masiva recorrida pastoral, que incluyó en el NOA a Tucumán y Salta.

El impulso decisivo de una posible visita fue generada desde la máxima autoridad eclesiástica de la provincia. El arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, cardenal Vicente Bokalic Iglic, se reunió en enero con el Papa León XIV en el Vaticano. El encuentro, que se extendió durante unos treinta minutos, tuvo un resultado concreto: Bokalic invitó de manera formal al Sumo Pontífice a visitar el país y León XIV respondió que la posibilidad estaba siendo considerada en su agenda.

"El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda", señaló el arzobispo en una nota que fue difundida por el portal Religion Digital. Durante la reunión, el arzobispo le obsequió al Papa un poncho con los colores de la bandera argentina, acompañado por cintas alusivas a la bandera santiagueña.

Bokalic, quien encabeza la arquidiócesis santiagueña desde hace más de una década, solicitó que, en caso de concretarse el viaje, la visita comience en Santiago del Estero. Allí nació María Antonia Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, la primera santa argentina laica.

La arquidiócesis de Santiago del Estero, además, fue reconocida en 2024 como Iglesia Primada de la Argentina por decisión del Papa Francisco -una condición que permaneció durante 88 años en manos de la arquidiócesis de Buenos Aires—, lo que otorga a Bokalic una posición institucional de primer nivel para negociar de manera directa con la Santa Sede.

El obispo santiagueño fue consagrado como tal en 2010 por el propio Jorge Bergoglio, en una ceremonia celebrada en el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. El 7 de diciembre de 2024, Francisco lo creó cardenal durante su último consistorio. "Me envió a evangelizar a los pobres", recordó el arzobispo sobre las palabras que le transmitió el entonces Papa, fallecido el 21 de abril de 2025.

El vínculo histórico

El exgobernador y actual senador nacional Gerardo Zamora es un actor clave en el vínculo entre su provincia y el papado de Francisco. En febrero de 2024, Zamora fue recibido en audiencia privada por el Papa Francisco en el Vaticano, en la previa de la canonización de Mamá Antula. Durante el encuentro, le obsequió al Sumo Pontífice un cuadro con la imagen de la primera santa argentina, obra de la artista santiagueña Verónica Valeria Ledesma.

Poco después, el senador y referente incuestionable del imbatible Frente Cívico accedió a documentos históricos inéditos de Mamá Antula en el Archivo de Estado del Vaticano. Fue recibido por María Boccuzzi, su secretaria, quien le facilitó el acceso a más de 300 fojas originales, incluyendo cartas dirigidas al Padre Gaspar Juárez en Roma.

l_1740327222 En febrero de 2024, el exgobernador Gerardo Zamora visitó al Papa Francisco y participó en la histórica ceremonia , en la que Mama Antula fue declarada la primera santa argentina.

"Fue muy emotivo ver su propia escritura y firma estampada en documentos que hoy son parte del patrimonio histórico de la Iglesia", expresó Zamora en sus redes sociales. El mandatario anunció además un proyecto de copias fieles de los textos y una muestra transitoria en el Museo de Mamá Antula, como homenaje a la santa.

Zamora, abogado recibido en la Universidad Católica de Santiago del Estero, asistió en el Vaticano a la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa en Roma el 11 de febrero de 2024. Su perfil, inscripto en la tradición del radicalismo católico argentino, le permitió posicionar a Santiago del Estero en la agenda vaticana y proyectar al mundo a la provincia, a través de la nueva santa, en un momento de máxima atención mediática hacia la Iglesia argentina.

¿Por qué Santiago del Estero?

La provincia condensa argumentos históricos, teológicos y logísticos que la hacen atractiva para la Santa Sede. El arzobispo Vicente Bokalic le pidió al Papa que, de visitar Argentina, comenzara su recorrido por Santiago del Estero, al argumentar que allí nació la primera comunidad cristiana y eclesial del país, con la fundación de la ciudad en 1553 y el establecimiento de la primera iglesia.

Además, el Papa León XIV -Roberto Prevost- tiene una trayectoria sacerdotal marcada por las "periferias". Fue misionero agustino en zonas remotas de Perú durante años y el Papa Francisco lo eligió como su sucesor por ser "alguien de fuera, con una perspectiva diferente".

Santiago del Estero, como provincia del norte argentino con realidades sociales distintas al centro porteño, encaja con esa sensibilidad. Si la gira se articula desde Perú -donde fue obispo de Chiclayo- hacia Argentina, Santiago del Estero ofrece una entrada geográfica directa y lógica por el norte.

Infraestructura probada

La provincia también puede argumentar que tiene antecedentes concretos de organización de eventos masivos. Durante más de una década y por impulso del gobierno provincial, Santiago del Estero fue sede del MotoGP en el Autódromo de Termas de Río Hondo, ocasiones en las que recibió más de 200.000 espectadores, con 33% de asistentes internacionales y flujos de más de 60.000 vehículos y 50 vuelos. El evento generó ocupación del 100% en hoteles de 4 y 5 estrellas, movilizando más de 15.000 plazas hoteleras, y demostró capacidad de seguridad perimetral y logística de escala internacional.

Además, la capital provincial cuenta con el Estadio Único Madre de Ciudades, a orillas del Río Dulce y en cercanías del icónico puente carretero, que fue sede de la Copa América 2021, recibió partidos de eliminatorias sudamericanas y finales de la Copa Argentina, con una capacidad para 30.000 espectadores sentados y múltiples vías de acceso.

A diferencia del autódromo -ubicado a 100 km de la capital-, el estadio permite despliegues de seguridad urbana y proximidad a la red hotelera capitalina, más importante que en Las Termas de Río Hondo, un formato más cercano al de una misa papal masiva que contaría con feligreses del Norte Grande.

La tradición de las visitas papales confirma que los estadios son escenarios óptimos para las misas multitudinarias. Desde Juan Pablo II hasta Francisco, los Papas han celebrado eucaristías masivas en recintos deportivos de todo el mundo por una razón práctica: son los únicos espacios cerrados capaces de concentrar decenas de miles de fieles con seguridad controlada, accesos regulados y visibilidad hacia el altar. El Estadio Madre de Ciudades encaja en ese patrón logístico y litúrgico.

Jorge Bergoglio, el Papa que amó a esta provincia

El vínculo entre Jorge Mario Bergoglio -mentor del actual Papa- y Santiago del Estero comenzó mucho antes de su elección como Papa Francisco. En septiembre de 1994, cuando aún era obispo auxiliar de Buenos Aires, pisó por primera vez suelo santiagueño para participar del IX Congreso Eucarístico Nacional. Quienes compartieron con él lo recuerdan como un sacerdote muy humano, siempre dispuesto a escuchar, de acuerdo a información que compartió con este medio una fuente eclesial de esta provincia.

El momento más emblemático llegó el 10 de junio de 2000. El entonces cardenal primado de Argentina apareció por sorpresa en la Catedral Basílica de Santiago del Estero, sin aviso previo. Su propósito llegó a Villa Mailín, en el departamento Avellaneda, para participar de la festividad de Nuestro Señor de los Milagros.

Aunque no había podido estar en la fiesta grande -de una semana antes-, llegó el 11 de junio, día de Pentecostés, fecha en la que los pobladores de la villa dan gracias al Cristo de la Cruz, pues suelen trabajar durante la celebración principal y no pueden participar de los eventos religiosos.

Fue recibido por el padre Sigmund Schanzle, rector del templo. Pese a su condición de obispo primado, confesó sin ningún tipo privilegios y celebró la misa central junto al obispo Juan Carlos Maccarone. "No tengan miedo de hablar y de ser testigos, a pesar de todas las fuerzas que pretenden callar al cristianismo y a la Iglesia en este mundo", fue una de sus frases más recordadas de la visita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GZamoraSDE/status/2055847303974363558?s=20&partner=&hide_thread=false Cada año, Mailín nos convoca a renovar la esperanza, a encontrarnos en comunidad y a mantener vivas nuestras tradiciones, en un clima de profunda devoción y solidaridad.



Que el Señor de Mailín bendiga a todas las familias y nos acompañe siempre con salud, paz y esperanza. pic.twitter.com/1SrVTcp6AZ — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) May 17, 2026

En octubre de 2008, Bergoglio regresó a Santiago del Estero en un vuelo regular de línea, invitado por el obispo Francisco Polti. Durante más de cinco horas, más de 60 sacerdotes escucharon sus reflexiones. El encuentro fue tan significativo que, cinco meses después, Bergoglio designó a Ariel Torrado Mosconi como obispo auxiliar de la Diócesis de Santiago del Estero, atendiendo el pedido del clero local de contar con un obispo coadjutor joven.

Esa noche celebró una misa en la Catedral Basílica. "A primera vista, parece un hombre simple. Su andar lento y su hablar pausado hacen pensar en un abuelo", lo describió entonces la revista religiosa La Columna, en su edición N° 777.

"Ser cura no es hacer una carrera, el que hace esto se equivoca", agregó. Francisco no pudo cumplir su deseo de visitar esta provincia como pontífice. "Quiero visitar Santiago del Estero", fue una frase repetida entre los sacerdotes que lo visitaron en la Santa Sede. Su fallecimiento, el 21 de abril de 2025 dejó ese sueño inconcluso, pero su accionar sentó las bases para que su sucesor esté cerca de concretarlo.

Pese a que el Vaticano mantiene bajo estricto hermetismo el esquema oficial de los viajes apostólicos, las versiones se multiplican. La comunidad religiosa santiagueña vive "horas de profunda emoción", según medios de esa provincia, y en los despachos políticos comenzó a instalarse con fuerza la posibilidad concreta de que León XIV encabece una gira que marcaría un hito absoluto para la fe de los santiagueños.

Por consultas de Ámbito, hasta el momento, la Casa de Gobierno santiagueña no tuvo ningún tipo de comunicación oficial con la Santa Sede que alimente la versión presidencial de una visita Papal, aunque tampoco se la descarta.